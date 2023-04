Fonogram-díjat kapott Peter Šrámek 

Mások mellett a godfater., a Margaret Island, Peter Šrámek, a Platon Karataev, a Subtones és a Hot Jazz Band is Fonogram-díjat kapott a szombaton az interneten tartott online eseményen.

Peter Šrámek (Facebook-fotó)

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett eseményen tizenkét + egy hazai, és hat külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt Fonogram-díjakat. A győzteseket online videókban jelentették be.

Az év magyar klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele a godfater. - 0 (kiadó: Tom-Tom Records) című anyaga lett, az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Bruce Springsteen - Only the Strong Survive (Sony Music) című lemeze nyerte el.

Az év magyar modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele a Margaret Islandtől a Hol marad az én történetem/Rámszakadt (feat. JumoDaddy)/Szeszélyes (Gold Record) lett, az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Ava Max - Maybe You're the Problem/Million Dollar Baby/Weapons (Magneoton/Warner Music) című munkája kapta. Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Platon Karataev - Partért kiáltó/Létra (szerzői kiadás), az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Tears For Fears - The Tipping Point (Universal Music) részesült.

Az év magyar elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Caramel x Willcox - Visszavágyom/Visszavágyom (BHLZCK Remix) (Gold Record), az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat David Guetta - Crazy What Love Can Do (& Becky Hill & Ella Henderson)/I'm Good (Blue) (& Bebe Rexha) (Elephant House/Warner Music) kapta. Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele kategóriában megosztva nyert Beton.Hofitól a Playbánia (Universal Music), valamint Majka és Molnár Tamás közös dala, az Azt beszélik a városban (Majka Music). Az év külföldi rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (Universal Music) című lemeze lett.