Fontos tudnivalók a lakásvásárláshoz 2023-ban

Habár a 2014 óta rohamtempóban emelkedő lakásárakat a Covid sem tudta igazán letörni, a 2022-es év második felében az infláció, a szigorodó kamatkörnyezet, az emelkedő energiaköltségek és a lakástámogatási rendszer átalakulásának együttes hatása már olyan változásokat indított el, amelyekből az sejthető, hogy 2023 vízválasztó lehet az ingatlanpiacon. Cikkünkben végigvesszük, hogy milyen tendenciákat láthatunk már most, mi következhet ezekből 2023-ban, és hogy milyen kedvezményekre számíthatnak azok, akik lakásvásárlásba vágnának.

Csökkenő kereslet, bővülő kínálat

Míg 2022 elején a pandémia utáni sikeres gazdasági újranyitás még komoly felhajtóerővel bírt az ingatlanpiacon, addig a késő nyári és őszi hónapokra már érezhetően rányomta a bélyegét a háború, az infláció vagy az egyre magasabb alapkamat nyomán kedvezőtlenebbé váló financiális környezet. Éves összevetésben számottevően csökkent a kereslet az ingatlanok iránt, továbbá az adásvételek száma is látványosan visszaesett a harmadik negyedévben mind a fővárosban, mind vidéken. Ezzel párhuzamosan a megugró rezsiárak további kínálatbővülést hoztak magukkal, hiszen a rosszabb energetikájú ingatlanokból sokszor szabályosan menekülnének a tulajdonosok – ez főként a kisebb településtípusokon jellemző.

Mindezt pedig egy küszöbön álló nagyobb fordulat előjelének is tekinthetjük. Az elemzők közül többen arra számítanak, hogy a kereslet-kínálat dinamikájának megváltozásával az ingatlanárindex régóta tartó növekedése is a visszájára fordulhat az idei évben.

Ám hogy ez mit jelent a vevői oldal felől nézve, azt érdemes némiképp árnyalni. A lakásárak ugyanis nominálisan még mindig felfelé mennek, de az inflációval korrigálva, vagyis reálértelemben már lassulás figyelhető meg az emelkedés ütemében. A kétféle árváltozás között pedig 2023-ban feltehetően még szélesebbre nyílik az olló, amit mindenképp érdemes lesz szem előtt tartani lakásvásárláskor.

A lakáspiac és a hitelezés alakulása

Jelentős visszaesés történt az utóbbi hónapokban a hitelkeresletben is az első félévhez viszonyítva, illetve az összes lakáspiaci tranzakción belül is csökkent a hitelből történő vásárlások aránya. Ez a tendencia pedig a szakértők várakozásai szerint 2023-ban is folytatódhat. Ennek oka lehet a még igencsak magasan tanyázó ingatlanárak, a szigorú hitelkondíciók és az infláció miatt felfelé kúszó kamatok mellett az is, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben sok vevő inkább még kivár, hátha pozitív fordulatokat hoznak az elkövetkező hónapok.

Az óvatosság pedig valóban el is kél, hiszen az újrarendeződő gazdasági viszonyoktól felbolydult ingatlanpiacon látszólag sok a kiszámíthatatlan tényező. Emiatt most még fontosabb, hogy alaposan körbejárjuk a lehetőségeinket, mielőtt belekezdenénk a hitelfelvétel folyamatába. Érdemes szakértői segítséget kérnünk, hogy megtaláljuk a céljainknak és lehetőségeinknek leginkább megfelelő, hosszú távon is kedvező hitelkonstrukciót, valamint, hogy alaposan megismerjük azokat a támogatási lehetőségeket, amelyekre jogosultak lehetünk 2023-ban is.

Lakástámogatások – mi szűnik meg, mi marad?

Ahogy oly sok minden más, az otthontámogatások rendszere sem marad változatlan 2022 után. Bár hónapokig folyt a találgatás, hogy mely kedvezményeket törli el és melyeket hosszabbítja meg végül a kormány, az év utolsó napjaiban megjelentek azok a rendeletek, amelyek tisztázták ezeket a kérdéseket, vagyis mostanra ezen támogatási formáknak is eldőlt a sorsa.

Idén is lesz CSOK és Babaváró hitel

2023-ban továbbra is igényelhető a CSOK legalább egy meglévő vagy vállalt gyermek esetén a házaspárok, élettársak és az egyedülálló szülők számára is. A vissza nem térítendő támogatás összege 600 ezertől 10 millió forintig terjedhet a gyermekek számától és a felhasználás céljától függően. Emellett akár 15 millió forint kamattámogatott hitel is felvehető mellé. A falusi CSOK-ot igényelni kívánók is fellélegezhetnek, mivel ezt a támogatási formát is igénybe lehet venni még az idei évben.

Babaváró hitelhez is folyamodhatnak 2023-ban a fiatal párok, a december végén bejelentett jogszabálymódosítás szerint ugyanis 2024. december 31-ig az eredeti feltételekkel igényelhető marad ez a típusú kölcsön.

Maradnak az adó- és illetékkedvezmények

Mostanra már az is biztos, hogy az új lakások esetében marad a 27 helyett 5 százalékos áfakulcs is. Az eredetileg 2022 végéig hatályos kedvezmény a novemberben kihirdetett őszi adócsomag értelmében 2024. december 31-ig lett meghosszabbítva. Emellett szintén él 2023-ban is a vagyonátruházási illeték elengedése azok számára, akik a CSOK felhasználásával vásárolnak ingatlant.

Az új rendeletek értelmében, két speciális esettől eltekintve, tavaly év végével lényegében megszűnt az otthonfelújítási támogatás, amelyet felújítás vagy korszerűsítés céljára lehetett igényelni 2022. december 31-ig. A lakástámogatásokra fordított állami keretjavarésze ugyanakkor az új évben is velünk maradt, így ezek 2023-ban is mentőövet jelenthetnek azok számára, akik ebben a nehézségekkel teli helyzetben szeretnék megvalósítani otthonteremtési céljaikat.

