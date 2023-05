A Foo Fighters bemutatta új dobosát, Josh Freese-t

Élő stream eseményen mutatta be vasárnap új dobosát a Foo Fighters. Josh Freese a tavaly elhunyt Taylor Hawkins helyét foglalja el Dave Grohl zenekarában.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Az 50 éves Josh Freese eddig elsősorban session zenészként volt ismert, és olyan világhírű előadókkal játszott együtt, mint a Nine Inch Nails, Sting vagy a Weezer. A Foo Fighters szerdán kezdi New Hampshire-ben új turnéját.

A vasárnapi stream eseményen a Foo Fighters két számot - a Rescued és az Under You címűt - mutatott be júniusban megjelenő új albumáról, a But Here We Are-ról, emellett olyan slágereket is eljátszott, mint az All My Life vagy a Monkey Wrench. A csapat frontembere, Dave Grohl Freese bemutatása előtt a vicc kedvéért rövid bejátszásokkal ugratta a rajongókat, amelyekben olyan dobosok tűntek fel néhány pillanatra, mint Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Tommy Lee (Mötley Crüe) és Danny Carey (Tool).

A tavaly márciusban turné közben bogotái hotelszobájában holtan talált Taylor Hawkins huszonöt éven át volt a Foo Fighters dobosa. A zenekar törölte a koncertsorozat további állomásait, és egy tavaly szeptemberi tribute-fellépéstől eltekintve azóta nem lépett közönség elé. Az új turné októberig tart, addig két kaliforniai fesztiválon (Outside Lands, Ohana Festival) is főzenekarként játszik a Foo Fighters.

(MTI)