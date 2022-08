Fordul a kocka: hamarosan a magyarországiak járnak majd tankolni Szlovákiába?

Kártyavárként omolhat össze a magyar kormány benzinárstopra vonatkozó intézkedése. Sokáig Magyarországon volt jóval előnyösebb tankolni, szakértők szerint viszont hamarosan fordul a kocka, és a magyarok járnak majd át Szlovákiába, ugyanakkor nem a benzinár miatt.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

Idén május végén, még mielőtt a kormány korlátozásokat vezetett be az üzemanyagokat csökkentett hatósági áron igénybe vehetők körén, akár 50 centet is spórolhattunk egy-egy liter benzinen, ha átmentünk a szomszédba. Azután már csak magyar rendszámú autók tankolhattak kedvezményes áron, ám ez még mindig rendkívül magasan tartotta a keresletet.

Boris Tomčiak, a Markíza által megkérdezett elemző szerint ez a kínálat csökkenéséhez, majd a tartalékok felemésztéséhez vezet.

Magyarország később bevezette a napi 50 literes plafont, majd azt, hogy csak természetes személyek tankolhatnak kedvezményes áron, végül pedig hogy csak napi egyszer lehet tankolni ilyen áron, azt is a csak a MOL-kutakon.

Tomčiak szerint az egyetlen módja, hogy Magyarország elkerülje a szabad tartalékok felélését, hogy beszünteti az árszabályozást. A magasabb árak ugyanis visszafognák a fogyasztást. Pillanatnyilag ugyanis egyre nagyobb az üzemanyaghiány Magyarországon.

A szakértő szerint a legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy augusztusban a magyar benzinkutakon már nem lesz gázolaj. "A gázolaj esetében a MOL termelési kapacitása véges nem szabályozott árak esetén is, éppen ezért már a múltban is importálni kellett a gázolajból. A múlt héten viszont az olajtársaságnak a tervezett éves karbantartás miatt le kellett állítania a finomítóját, emiatt a gázolaj kínálata rendkívüli módon lecsökken Magyarországon" - tette hozzá.

Az árstop miatt nem éri meg külföldről behozni gázolajat, mert azt a beszerzési ár alatt kellene eladni.

"Éppen ez eredményezheti, hogy hamarosan a magyarországiak jönnek majd át tankolni Szlovákiába. Ez egyáltalán nem kizárt, még akkor sem, ha magasabb áron kell tankolniuk. Bizonyára jobb, ha van elég benzinünk, akár magasabb áron, mintha nem lenne egyáltalán" - fogalmazott Tomčiak.

A mostani árstop a tervek szerint októberig marad érvényben, de már most is tudni, hogy bármikor, amikor majd megszűnik, hirtelen nagyon megugrik majd a benzinár Magyarországon.

(Markíza)