Fordulat a dunaszerdahelyi S. Dávid halálos autóbalesete ügyében - megzsarolhatták a barátnőjét!

A dunaszerdahelyi S. Dávid január elején vesztette életét, miután Audijával fának csapódott Alsószeli és Felsőszeli között. Vele volt barátnője, a 26 éves Iveta is, aki pedig másnap emberölés gyanújával tett feljelentést a rendőrségen. A halálos baleset körülményeiről a fiatal nő portálunknak is beszámolt, a rendőrségi nyomozás során viszont döbbenetes részletekre derült fény az egész hátteréről.

Az első hírek még arról szóltak, hogy az Audi A6-os nagy sebességgel lesodródott az útról, majd egy a fának csapódott, és tulajdonképpen a felismerhetetlenségig szétroncsolódott. Az autóba beszorult sofőrt a helyszínre kiérkező galántai tűzoltók szabadították ki a roncsok közül, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A rendőrség elsőre azt közölte, hogy a balesetet nagy valószínűséggel az okozta, hogy a sofőr nem az időjárási és útviszonyoknak megfelelően vezetett, vagyis túl gyorsan hajtott.

A Paraméter ezután olyan információkhoz jutott, miszerint az áldozat, a 20 éves S. Dávid egy, a dunaszerdahelyi régióban különféle betöréseket, lopásokat és csalásokat elkövető bandával állhatott kapcsolatban és a szomszéd járásbeli rivális bűnbanda tagjai csalták Felsőszelibe. Itt kapcsolódott be a történetbe S. Dávid barátnője, Iveta, aki pedig portálunknak beszélt a történtekről. Ennek a történetnek része volt az autós üldözés is, valamint az, hogy ennek során Audijukat az egyik kanyarban lelökték az őket üldözők az útról. A fiatal hölgy konkrét személyek nevét említette, akiket a Galántai járásban különböző kocsifeltörésekkel vagy kábítószerkereskedelemmel összeüggő ügyekhez kötnek.

Iveta másnap a galántai rendőrségen feljelentést tett emberölés gyanújával, amit akkor számunkra a nagyszombati kerületi rendőrség szóvivője, Zlatica Antalová is megerősített. A nyomozás elindult, mostanra viszont vett egy egész éles fordulatot.

Mária Linkešová, a másik kerületi rendőrszóvivő most arról tájékoztatott, hogy a dunaszerdahelyi rendőrség vizsgálótisztje zsarolással gyanúsította meg egy 43 éves és egy 25 éves férfit, apát és fiát. A Paraméter információi szerint S. Dávid hozzátartozóiról van szó.

A szóvivő azzal folytatta, hogy a baleset után a két férfi felvette a kapcsolatot Ivetával, aki túlélte a balesetet, és kényszerítették, hogy a rendőrségnek máshogy állítsa be a baleset körülményeit, mint ahogy az valójában történt.

Megfenyegették, hogy ha nem így tesz, akkor baja eshet, akár meg is ölhetik. Ezután született meg a büntető feljelentés, majd néhány nappal később a két férfi arra kényszerítette a fiatal nőt, hogy tegyen feljelentést korrupció gyanújával az ügyet vizsgáló rendőrök ellen is. El is vitték őt a belügyi inspekcióhoz, amely a rendőrök elleni feljelentéseket hivatott kivizsgálni.