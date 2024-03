Fordulat a Végkifejlet-ügyben: Törölték a SIS egykori igazgatójának és a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjének a meggyanúsítását

A Végkifejlet (Rozuzlenie) nevű ügy volt a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) legutolsó nagyobb akciója még tavaly nyáron. Akkor Vladimír Pčolinskýt, a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) egykori igazgatóját, Michal Aláčot, a SIS akkori igazgatóját, valamint az X úrként emlegetett Peter Košč vállalkozót gyanúsították meg. Ugyancsak eljárást indítottak Roman Konečný, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBÚ) vezetője ellen. Pčolinský és Konečný a Főügyészséghez fordult az ellenük folyó eljárás megszüntetésének reményében, az Aktuality szerint pedig sikerrel is jártak.

Vladimír Pčolinský (Fotó: TASR)

Az eljárás megszüntetéséről szóló hírt Ondrej Urban, Pčolinský ügyvédje is megerősítette. Közlése szerint kliensével kapcsolatban minden cselekményt illetően törölték a meggyanúsítását a Végkifejlet-ügyben. Miután konzultált kliensével, kártérítést fognak követelni a törvénytelen meggyanúsításáért.

Urban képviseli Michal Aláčot is, őt viszont még mindig gyanúsítottként kezelik, mivel a többiekkel ellentétben panaszt nyújtott be a meggyanúsítása ellen, nem rögtön a 363-as paragrafus érvényesítésére tett javaslatot. Az ügyvéd hozzátette: a panaszról még nem született döntés, így azt vissza is vonják, majd ugyancsak kérni fogják a 363-as paragrafus érvényesítését. Feltételezései szerint aztán Ciriakhoz, Pčolinskýhoz és Konečnýhoz hasonlóan Aláč ügyében is törölni fogják a meggyanúsítást. Emellett azt tervezik, hogy panaszt nyújtanak be Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Jozef Kandera, a főügyész első helyettese március 12-én hozta meg a döntést az eljárások törléséről. Állásfoglalásában kijelentette, hogy mindkét személy esetében törvénysértés történt, ezért hatályon kívül helyezte a nyomozó határozatát. Pčolinskýt bűnszervezet alapításával és támogatásával, Konečnýt pedig Pčolinskýval együtt köztisztviselői jogkörrel való visszaéléssel gyanúsították. Martin Ciriak, a SIS egykori tisztviselőjének meggyanúsítását február végén törölte Kandera.



(Aktuality)