Forest Whitaker, Laurence Fishburne is szerepel Francis Ford Coppola új filmjében

Fishburne filmes pályafutása éppen Coppola Apokalipszis most (1979) című filmjével kezdődött, amikor a színész még csak 14 éves volt.

Coppola nagyon régen tervezi ezt a filmet, a független finanszírozású produkció forgatókönyvét is maga írta. A jövőben játszódó filmben egy mérnök akarja újjáépíteni New Yorkot. Fishburne a metropolisz polgármesterét alakítja.

- fogalmazott filmjéről a rendező.

A produkció költségvetése százmillió dollár körül alakul, forgatása idén ősszel kezdődik.

A deadline.com cikke szerint a 83 éves Oscar-díjas filmrendező, aki borászattal is foglalkozik, a Megalopolist nem profit vagy újabb díjak reményében készíti, hanem - mint hangoztatta - olyasmit akar hátrahagyni, ami tükrözi az emberiségben rejlő lehetőségekkel kapcsolatos optimizmusát. Arra keresi a választ, hogyan lehetne jobbá tenni a világot. A film megvalósítása érdekében képes volt borbirodalmának egy részétől is megválni, hogy forgatni kezdhessen.

"Biztos vagyok benne, hogy ha olyan filmet tud az ember készíteni, amitől az emberek tíz-húsz vagy még több év múlva is kapnak valamit, akkor nem veszíthet. A filmjeimet 50 évvel később is nézik. A kívülállókat vagy a Drakulát is. Minél különösebbek a filmjeim, annál tovább tart irántuk az érdeklődés. Nem is tudom, miért"