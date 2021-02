Forma-1 - Elsőként a McLaren mutatta be az autóját

A mezőnyből elsőként a McLaren-istálló mutatta be új autóját a Forma-1-es világbajnoki sorozat 2021-es idényére.

A korábbi versenygéphez képest csak nagyon finom változtatások érzékelhetők a megjelenésben, az MCL35M megtartotta főszínként a narancssárgát és kiegészítőként a kéket.

Introducing our 2021 challenger, the #MCL35M.



It’s time to #SendIt