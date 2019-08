Forma-1 - Felkészült a rendőrség a hétvégi mogyoródi Magyar Nagydíj biztosítására

A nagy nemzetközi autóversenyre előreláthatóan az idén is százezres nagyságrendű látogató utazik itthonról és más országokból is, munkájukat a magyar rendőrök mellett osztrák, szlovák és román kollégák is segítik - közölte András Tamás rendőr alezredes.

A Hungaroringhez vezető M3-as autópálya forgalmában - ha elő is fordulhat némi torlódás - a versenyre autóval érkező nagyszámú vendég várhatóan nem okoz fennakadást. A pálya környéki utakat pénteken, szombaton és vasárnap délelőttönként a Hungaroring irányába egyirányúsítják, délutánonként pedig ellenkező irányba lehet majd közlekedni a próbafutamokra, illetve a versenyre érkezők gyorsabb haladása érdekében.

A sajtóreferens arról is szólt, hogy a közbiztonság érdekében lovas, kutyás, motoros rendőrök is szolgálatba állnak.

Az elmúlt évek tapasztalatai kedvezőek, csökkent a bűnesetek száma. Leggyakrabban lopások fordulhatnak elő, ennek megelőzésére a parkoló autókba nem ajánlatos nagyobb értéket hagyni - hívta fel a figyelmet.

A Hungaroring mellett felállított ideiglenes rendőrőrs csütörtök déltől vasárnap éjfélig 24 órás szolgálatot tart. Szükség esetén plusz ügyeleti számon is elérhetők a rendőrök a 06-28-309654, illetve a 06-20-4030532-es telefonszámon - hívta fel a figyelmet András Tamás.

(MTI)