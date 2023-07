Forma-1 - FIA-elnök: már augusztusban bejelenthetjük az új F1-es csapatot

A dubaji sportvezető az elmúlt hétvégi, 38. Magyar Nagydíjon adott exkluzív interjút a formula.hu szaklapnak, és azt mondta, egyetlen jelentkezőt sem akarnak kizárni anélkül, hogy alaposan átvizsgálták volna a benyújtott pályázati anyagot.

- nyilatkozta az elnök. Hozzátette: ha valamelyik jelentkező megfelel a követelményeknek, mindent teljesít, és csatlakozni akar az F1-hez, akkor a szabályok keretein belül erre meg kell adni a lehetőséget.

- jelentette ki Ben-Szulajem.

A mezőnyt jelenleg alkotó 10 csapat ugyanakkor egyelőre jellemzően nem támogatja azt, hogy új istálló kerüljön az F1-be, többek között biztonsági okokra hivatkozva.

"A biztonság az FIA számára mindennél fontosabb, és amikor erről van szó, a biztonsági részlegünk azt mondja, hogy 11-12 csapattal is biztonságos. Nem értem a negatív hozzáállást. Hallottam és olvastam korábban, hogy a Liberty Media is szívesen látna 11. csapatot, tehát úgy tűnik, hogy mindketten a sport érdekeit nézzük és annak fenntarthatóságát, mert így több lesz az üzlet a promóter számára is"