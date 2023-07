Forma-1 Magyar Nagydíj - Russell nyerte az esős első szabadedzést a Hungaroringen

George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteki első szabadedzésén, melyen esős körülmények között próbáltak értékelhető köridőket felállítani és adatokat gyűjteni a pilóták.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A gyakorlás két perc után Sergio Pérez (Red Bull) balesete miatt néhány percig állt, aztán folytatódhatott, de az eső éppen akkor eredt el, amikor a versenyzők megkapták a zöld jelzést és újra a pályára hajthattak. Egy ideig néhányan az átmeneti esőgumikkal próbálkoztak, de sokat csúszkáltak, így több mint fél órán keresztül senki nem futott mért köridőt.

Valamivel több mint 20 perc volt hátra, amikor a finn Valtteri Bottas azt jelentette a csapatrádión, hogy bár a tapadás kicsi, vezethető az autó a pályán, így aztán egyre többen igyekeztek néhány kört megtenni a Hungaroringen.

A legjobb köridőt végül Russell futotta meg, mögötte az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) végzett másodikként, a kanadai Lance Stroll (Aston Martin) pedig harmadikként.

A címvédő és kétszeres világbajnok, tavaly Mogyoródon is győztes holland Max Verstappen (Red Bull) nem futott mért kört, ahogyan hozzá hasonlóan még hatan, köztük a hétszeres vb-győztes, és a Hungaroringen rekordot jelentő módon, pályafutása során már nyolcszor diadalmaskodó brit Lewis Hamilton (Mercedes).

A Magyar Nagydíj programja a Forma-3-asok, majd a Forma-2-esek időmérő edzésével folytatódik, 17 órától pedig az F1-es második szabadedzést rendezik meg.

Eredmények, 1. szabadedzés:



1. George Russell (brit, Mercedes) 1:38.795 perc

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:39.154

3. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:40.013

4. Lando Norris (brit, McLaren) 1:40.277

5. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:40.687

6. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:41.032

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:41.142

8. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1:41.363

9. Logan Sargeant (amerikai, Williams) 1:41.416

10. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:42.706

11. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:42.906

12. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:45.575

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:47.407

14. Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri) idő nélkül

15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) i.n.

16. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) i.n.

17. Esteban Ocon (francia, Alpine) i.n.

18. Pierre Gasly (francia, Alpine) i.n.

19. Max Verstappen (holland, Red Bull) i.n.

20. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) i.n.

(MTI)