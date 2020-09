Forma-1 Orosz Nagydíj - Lewis Hamilton hibázása a téma a nemzetközi sportsajtóban

Nagy-Britannia:

The Guardian:

"Valtteri Bottas győzött Szocsiban, ez volt a második sikere idén. A Mercedes boxában viszont nem is lehetett volna fagyosabb a hangulat. A frusztrált és csalódott Hamilton harmadik lett Max Verstappen mögött, utóbb pedig a versenybíróságra és a nemzetközi szövetségre (FIA) panaszkodott, mert meggyőződése, hogy ő és csapata a sikereik miatt kerülnek állandóan a célkeresztbe."

Spanyolország:

El País:

"A szombati pole pozíció a lehető legjobb helyzetbe hozta Hamiltont, hogy megszerezze pályafutása 91. futamgyőzelmét, s így ebben a statisztikai mutatóban egy szintre kerüljön Michael Schumacherrel. Ennek ellenére egy olyan hiba, amely kezdő versenyzőtől is meglepő, és különösen az Hamilton esetében, megakadályozta őt abban, hogy beállítsa a német versenyző rekordját."

Mundo Deportivo:

Olaszország:

La Repubblica:

"Lehetséges, hogy egy olyan versenyző, egy akkora zseni, mint Hamilton, ne ismerje a szabályokat? Lehetséges. Ez pedig a vasárnapi Orosz Nagydíjon be is bizonyosodott, ráadásul kétszer. Úgyhogy akkor itt egy tanács: az edzőteremben emelgetett súlyokon kívül néha egy könyvet is vegyen a kezébe... Legalább azt, amely a Forma-1-es szabályokat tartalmazza."