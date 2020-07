Forma-1 Osztrák Nagydíj - Szigorú előírások mellett és zárt kapuk mögött rajtol az idény

A Forma-1 1950 óta íródó történetében soha nem látott módon, az előzetesen tervezetthez képest csaknem négy hónappal később rajtol el a szezon a hétvégén az ausztriai Spielbergben, ahol a koronavírus-járvány következményeként szigorú egészségvédelmi előírások mellett és zárt kapuk mögött rendezik a 2020-as év első futamát.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A pandémia lehetetlenné tette, hogy március közepén Ausztráliában elkezdődjön a szezon, aztán számos versenyhétvégét véglegesen törölni kellett, és jó néhány helyszín esetében a futam halasztása mellett döntött a kereskedelmi jogokat birtokló Liberty Media, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

Viszont a majdnem négy hónapos kényszerszünetben is zajlottak az események, melyek közül kiemelkedik, hogy a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel nem hosszabbított szerződést a Ferrarival, így ez lesz a búcsúéve a maranellói istállónál. Ezzel együtt arra is fény derült, hogy jövőre a spanyol Carlos Sainz lesz a monacói Charles Leclerc társa az olasz csapatnál, míg a McLarenhez Sainz helyére az ausztrál Daniel Ricciardo érkezik, aki a mostani idényben még a Renault-t erősíti. A 33. születésnapját pénteken ünneplő Vettel jövője még bizonytalan, legalábbis hivatalos bejelentésre eddig nem került sor, a német versenyző célja pedig elsősorban a szép búcsú lehet az idén.

A világjárvány ideje alatt ugyan szünetelt a versenyzés, de a csapatok az év elején futott tesztkilométerek és adatok alapján kisebb mértékű fejlesztéseket végrehajthattak a versenyautókon. Ezek azonban meg sem közelítik azt a mennyiségű és minőségű módosítást, amelyet egy normál idényben március és július között végeznek el az istállók.

A pandémia következményei közé sorolható az is, hogy a Liberty Media és a FIA a csapatokkal közösen azt a döntést hozta, hogy a 2021-re tervezett szabálymódosításokat csak egy évvel később vezetik be, ez pedig azt jelenti, hogy jövőre is a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelelően fejlesztik és építik a versenyautókat, így a jóval később kezdődő és nagy valószínűséggel csonka szezonban még nem kell felkészülniük a nagy változtatásokra az istállóknak.

A Liberty Media egyelőre nyolc európai helyszínt felvonultató versenynaptárat tett közzé, mely szeptember elejéig tartalmazza a futamokat. Ausztriában és Nagy-Britanniában két egymást követő hétvégén két versenyt is teljesítenie kell a mezőnynek, közte, július 19-én kerül sor zárt kapuk mögött a Magyar Nagydíjra a Hungaroringen. A terv az, hogy 15-18 versenyből álló világbajnoki sorozatot rendezzenek az idén, de ez nagyban függ attól, hogy a világ különböző részein hogyan alakul a járványhelyzet.

Az erőviszonyokat illetően a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a Mercedes technológiai, műszaki fölényéhez nehéz lesz felnőnie a riválisoknak, a hetedik világbajnoki címére hajtó, tavaly is győztes brit Lewis Hamiltonnak pedig leginkább Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője lehet a kihívója. Az idény ráadásul egy olyan pályán startol, melyen az utóbbi két esztendőben remekül mentek a Red Bull autói, így Verstappennek van esélye arra, hogy az első két futamon meglepetést okozzon. A kevesebb futam miatt felértékelődnek a győzelmek, dobogós és pontszerző helyezések, ráadásul a pilótáknak most még az is nehézséget jelenthet, hogy nem tudják biztosan, meddig tart majd és mennyi hétvégből áll az idény.

Az első három helyért a konstruktőrök között várhatóan a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari verseng majd, a középmezőny elejébe pedig nagy valószínűséggel a Renault, a McLaren, valamint a Mercedes tavaly világbajnok versenyautójához nagyon hasonló konstrukcióval harcba szálló Racing Point tartozhat. A Red Bull fiókcsapataként Toro Rossóról Alpha Taurira átnevezett istálló egy jó autóval akár meg is szorongathatja a középmezőnyben küzdő riválisokat, míg a rajtrács utolsó három sorát az előzetes várakozások szerint az Alfa Romeo, a Haas és a Williams foglalhatja el, legalábbis az első két-három hétvégén.

A 35 éves Hamilton régóta fennálló rekordokat dönthet meg a 2020-as esztendőben. A vb-címek tekintetében utolérheti a legendás német Michael Schumachert, aki hétszer ért a csúcsra, és ezt rajta kívül senki nem tette meg a Forma-1 történetében. Hamilton a futamgyőzelmek számában is beérheti, sőt, akár meg is döntheti Schumacher csúcsát. A brit címvédő most 84 sikernél jár, és hét diadal hiányzik neki ahhoz, hogy beérje Schumachert, aki pályafutása során 91 alkalommal állt a dobogó tetején.

Az idénynyitó a pénteki szabadedzésekkel indul a spielbergi Red Bull Ringen, majd szombaton 15 órakor az időmérő edzésre kerül sor, a futam pedig vasárnap 15.10 órakor rajtol. Az M4 Sport élőben közvetíti a hétvége eseményeit.

(MTI)