Forma-1 Portugál Nagydíj - Lewis Hamilton rekordot jelentő 92. futamgyőzelméről zengett a nemzetközi sajtó

Nagy-Britannia:

The Guardian:

"Egy ereje teljében lévő sportember, aki hosszú ideje kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, és a legnagyobbakhoz hasonlóan szinte minden nap megjeleníti a rendkívülit. Michael Schumacher rekordjait sérthetetlennek tartották, Hamilton azonban birtokolja az összes képességet, ami ahhoz kell, hogy megdöntse ezeket a csúcsokat. A pole pozíciók tekintetében már eddig is ő volt minden idők legeredményesebbje, és most az lett a futamgyőzelmek szempontjából is. Az idén beérheti Schumachert a hét világbajnoki címmel, és minden esélye megvan arra, hogy jövőre nyolcszoros vb-győztessé váljon."