Forró az elnökség háta mögött döntött Pellegrini támogatásáról, a Szövetség most nem támogat senkit a választáson

Mózes Szabolcs, a Magyar Szövetség elnökségi tagja „távozó elnöknek” minősítette Forró Krisztiánt abban a posztjában, amelyben arról írt, hogy Forró megszegte a párt elnökségének döntését, amikor lemondta a találkozót Ivan Korcok köztársaságielnök-jelölttel és egyértelműen Peter Pellegrini mögé állt az elnökválasztás második fordulója előtt.

„Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy a Magyar Szövetség távozó elnöke nem tartotta be a párt elnökségének hétvégi döntéseit” – írta Mózes a szerdai bejegyzésében.

A „távozó elnök” kifejezés azért is meglepő volt, mert Forró Krisztián a választás után csak arról beszélt, hogy felajálotta lemondását, de szavaiból az derült ki, hogy ezt az elnökség nem fogadta el. A Magyar Szövetség Elnöksége azonban szerda este ülést tartott, ahol eldöntötte, hogy az EP-választás, vagyis június 8. után tisztújító közgyűlést tart.

A párt többi testületét ez a tisztújítás nem érinti.

Forró újra felajánlotta lemondását

Közvetlenül a választás után a pártelnök távozása tehát még csak egy lehetőség volt, most viszont már biztosan tisztújítás lesz a pártban. A Paraméter értesülései szerint ugyanis szerdán Forró újra felajánlotta lemondását.

Ezen a tisztújításon ugyan újraindulhat Forró Krisztián is, de a Paraméter információi szerint egyáltalán nem vehető biztosra az indulása.

Forró a párt háta mögött döntött Pellegrini támogatásáról

A Szövetség Elnökségének tagjait meglepetésként érte, és jobbára felháborította, hogy Forró Krisztián le sem ült tárgyalni Ivan Korčok elnökjelölttel, és egyedül döntött arról is, hogy Peter Pellegrinit fogja támogatni. Forró vasárnap, a Paraméternek adott válaszában nem tájékoztatott pontosan az elnökség hétvégi döntéséről. „Az elnökség éjszaka úgy döntött, hogy az első tárgyalásra Peter Pellegrinivel kerül sor” – mondta akkor Forró. Azt akkor nem állította biztosra, hogy lesz tárgyalás Ivan Korčokkal is.

Mózes Szabolcs szerint azonban a döntés az volt, hogy mindkét jelölttel tárgyalnak.

„Az igaz, hogy Forró már szombaton jelezte, hogy Pellegrini találkozni akar, ezért azt mondtuk, hogy legyen ő az első – mondta Mózes. – De abban is konszenzus volt, hogy Korčokkal is találkozni kell, ha ő is jelentkezik és akar tárgyalni.”