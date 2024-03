Forró vagy Ficoval tárgyal valójában, vagy pedig hagyja átverni magát és szavazóit

Most is és eddig is minden jel, tett, nyilatkozat arra utalt, hogy Forró Krisztián nem lesz az Orbán-Fico barátság elrontója, ezért Pellegrinit fogja támogatni a második körben. Egyes választóknak el is lett magyarázva, első kör: Forró, második kör: Pelle… Pedig csak most kezdenek róla színleg tárgyalni… Vakítás.

Mintha eligazítást tartana Pellegrini Berényi Józsefnek, Orosz Örsnek és Forró Krisztiánnak – Facebook

Forró nem vesztheti el a Fidesz hátszelét, bizonyára emlékszik még, hogy anno az RMDSZ is simán vissza lett terelve az autonóm politika vizeiről a magyarországi nemzetpolitika áramlatait követő sodrásba…

Látszólag a matek sem enged: az adhat többet, akinek hatalmában áll adni. Korčok térfele nincs kormánypozícióban, Pelléé ott van. S mivel az államfő kompetenciái nem túl szélesek, az adhat többet, aki le tud szólni a végrehajtó hatalomnak, hogy éppen mi kéne.

Viszont ez a matek csalóka is! Mert bizony Pelle politikai tere államfővé válásával szűkülni fog, elveszti ugyanis közvetlen pártvezetői hatalmát. Még az sem biztos, hogy Fico nem olvasztaná be lassan a Hlast a Smerbe. A belügyminiszter már most úgy viselkedik, mint aki a Smer embere, de mondjuk ő elejétől fogva nemigen fogta fel a színház lényegét… Nagy tévedésben van tehát Forró a tekintetben, hogy milyen ígérteket tud majd Pelle teljesíteni. Pelle csak azt teljesítheti, amit Fico is hajlandó megígérni. Pelle dobhat pár szimbolikus gumicsontot, az igazi hatalom birtokosa Fico. Most, amikor Fico nem szaggatta szét magát Pelle kampányában és látnivaló, hogy meg is verték a koalíciós jelöltet az első körben, a kormány elnöke simán zsarolhatja Pellét egy kis támogatásért. Mert ha Korčok győzne, neki az is mindegy lehet. Sőt.

Korčok köztársasági elnökként minduntalan be fogja bizonyítani a nyugatnak, hogy ez az ország érdemes a tiszteletre, hogy Szlovákia Fico vezetése ellenére jó kis hely stb., s mivel megfelelő egyensúlydiplomáciára képes, Fico tán még jobban keménykedhetne, mintha Korčok az ellenzékből támadná kőkeményen. Hiszen ha nyer, Korčok kénytelen rendbe rakni a renomét, egy államfő mégiscsak az államot jeleníti meg…

Pelle tehát nincs irigylésre méltó helyzetben. Most bekeményít, mert csakis pár nem szavazót, és a szélsőjobb, nemzeti-populista szavazókat tudja megszólítani.

Beleértve a magyar nemzeti-populista szavazókat. De nem A MAGYAR szavazókat. Akik – mint azt Forró nem 4,38 %-os parlamenti, hanem csak 2,9-es eredményén látjuk – nem bolondultak meg teljesen, látják, hol, milyen politika pártján állnak a jelöltek. Noha színtiszta magyar favakban is voksoltak pl. Harabinra... Bizonyára nem a szőlőhegy felé, hanem onnan már hazafelé tartva… Remélem.

Míg a nyugatbarát libsinek elkönyvelt – egyébként inkább mérsékelt jobbközép – Korčok el tudta magát fogadtatni a KDH-val és annak roppant konzervatív szavazóival is (lásd az északi eredményeket), addig kétséges, hogy a széljobb mennyire lesz vevő a szalonképtelen módon, de mégis nem egyszer megkérdőjelezett nemi identitású, és Ficohoz, valamint az extrémista farbanyakas kopasz ideálhoz képest túl békés, művelt (mondom: képest!) és disztingvált Pellegrinire.

Három nagy baj van tehát most a Magyar Szövetség háza táján.

1. A szavazószám csökkent, Forró nem tarolt a magyarlakta járásokban, ami azt jelenti, hogy a magyar választók, már akik egyáltalán elmentek, nem lettek kellőképpen megszólítva. Ezt pedig senki nyakába nem varrhatja Forró. Elemezni kell és szembenézni a hibákkal – ez a Magyar Szövetségre eddig nem jellemző.

2. Hiányzik az értékalapú politika, ezzel szemben bazári alkudozások folynak. Hosszú távú stratégia helyett alkalmi taktizálás van. Ennek nincs perspektívája. A szlovákiai magyarság és politikai képviselete évtizedekig minden belső nyavalya ellenére képes volt az értékalapú politizálásra, amit a szlovákok zöme megtanult tisztelni (amúgy minap Korčok is hivatkozott erre, korábban is megtehette volna…). Mivel a szlovák baloldal egypártosodott és a populizmus felé sodródott, az idők folyamán általában leginkább a mérsékelt, illetve koalíciós potenciállal bíró, nyugaton is szalonképes jobbközép képviselte a nyugatos értékalapú politikát. Ettől az utóbbi években a hazai magyar etnikai politizálás átpártolt a Fico/Pelle-féle, Orbán támogatta, populista és jobbszélső programpontokkal is operáló korruptokrácia oldalára. Ezért tartja lehetetlennek már előre Forró Korčok megtámogatását.

3. Noha a csillagokat az égről Korčok sem ígérheti meg, Forró óriási tévedésben van, amikor Pellétől vár súlyos, tartalmas, Forró popularitását megtámasztó ígéreteket. Pellének nemhogy államfőként, hanem már most sincs meg ahhoz a hatalma, hogy bármi érdemlegeset tegyen a Beneš-dekrétumok, a kisebbségi törvény, a kettős állampolgárság vagy a déli fejlesztések ügyében. Arról meg már ne is szóljunk, hogy ezek a párt által a kampányban hangsúlyozott témák, bár legitimek és fontosak, a választói kedv szerint (talán az utolsót kivéve) nem prioritások az itthoni magyarok számára… Néha meg kéne kérdezni a népet, mi bántja – s nem pedig megmondani neki. Forró tehát vagy át lesz verve Pellegrini által, miközben majd kiszúrja a szemét valami szimbolikus, olcsó, vásári szuvenírrel, vagy pedig valójában Ficoval kell megegyeznie.

Kérdés, azt lenyeli-e a választó. És kérdés, érdekli-e Ficot egyáltalán Forró és ajánlata. Mert mi ez az ajánlat voltaképpen…?