Fortuna Liga, osztályozó: Feltámadás Trencsénben – teljes az élvonal mezőnye

Kedden és szombaton játszották a Fortuna Liga osztályozóját, amelyben az AS Trenčín és az FK Poprad vívott páros mérkőzést az élvonalbeli tagságért.

Az AS Trenčín számára nem indult rosszul a 2018/2019-es szezon: az Európa Ligában kiejtette a Feyenoordot, a bajnokságban sokáig a dobogóért állt harcban, de aztán olyan hullámvölgybe került a csapat, amelyből már nem volt menekvés. A trencséniek nemcsak, hogy az alsóházban kezdték meg a rájátszást, de a bajnokság finisében már kiesési gondokkal küzdöttek. Végül az utolsó előtti helyen végeztek, ami azt jelentette, hogy 2015 és 2016 bajnokcsapatának osztályozót kell játszania a bennmaradásért a II. liga második helyezettjével.

A trencsénieknek azzal az FK Popraddal kellett szembenézniük, amely egészen a zárófordulóig játékban volt a II. liga első helyéért. A poprádiak viszont utolsó meccsüket elveszítették hazai pályán a Petržalkával szemben, így számukra maradt az osztályozót biztosító második hely.

Az osztályozó első mérkőzését Poprádon játszották, ahol a hazaiak Pajer és a veterán, egykori szlovák válogatott Stanislav Šesták góljával 2:0-ra legyőzték ellenfelüket. Látva a Trenčín formáját, minden bizonnyal sokan már lefutottnak vélték a párharcot, de a feketeleves csak ezután következett.

A szombati visszavágón az AS Trenčín Sleegers és Šulek találatával már a 26. percben ledolgozta hátrányát, de Horváth nem sokkal később szépíteni tudott, így újfent a poprádiak álltak továbbjutásra.

A szünetet követően a vendégek kitartóan állták a sarat, de a csereként beálló Roguljic újfent kétgólosra növelte az előnyt. A párharc állása így összesítésben ugyan 3:3-ra állt, de a poprádiak idegenben lőtt góllal még így is továbbjutásra álltak. A 81. percben viszont Corryn is betalált a hazaiaktól, így már a trencséniek álltak kedvezőbb pozícióban. A mérkőzés végéig már nem született több találat, így az AS Trenčín nehezen, de megőrizte élvonalbeli tagságát.



EREDMÉNYEK:

Május 28.

FK Poprad – AS Trenčín 2:0 (1:0)

gólszerzők: 10. Pajer, 58. Šesták



Június 1.

AS Trenčín – FK Poprad 4:1 (2:1)

gólszerzők: 11. Sleegers, 26. Šulek, 78. Roguljic, 81. Corryn – 28. Horváth

Ezzel teljessé vált a Fortuna Liga 2019/2020-as szezonjának mezőnye, a következő csapatok kezdik az élvonalban az új idényt:

ŠK Slovan Bratislava, FC DAC 1904, MFK Ružomberok, MŠK Žilina, MFK Zemplín Michalovce, ŠKF Iclinic Sereď, Spartak Trnava, FK Senica, FC Nitra, FC ViOn Zlaté Moravce, AS Trenčín, FK Pohronie (újonc)



(tt)