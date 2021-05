Fortuna Liga, osztályozó, play off: Hosszabbításban győzött a Žilina, marad az élvonalban a Senica

Pénteken rendezték a Fortuna Liga osztályozójának visszavágóját az élvonalbeli tagságért, valamint a Konferencia Liga-selejtezőt érő play off döntőjét.

Fotó: TASR

A Senica kedden győzni tudott Zólyomban a Banská Bystrica vendégeként, így egygólos előnyről várta a pénteki visszavágót. Az erdőhátiak nem sokáig hagyták ábrándozni a vendégeket az esetleges győzelemről, Malec még az első félidő vége előtt megszerezte a vezetést a Senicának. A besztercebányaiak erejéből már csak az egyenlítésre futotta a hajrában. A senicaiak összesítésben 3:2-re győzték le a Banská Bystrica együttesét, így ősztől ők vehetnek részt a Fortuna Liga küzdelmeiben.

A Konferencia Liga-selejtezőért vívott play off döntőjében a Žilina fogadta a Zlaté Moravce együttesét, és bizony a hazaiak majdnem bele is futottak a késbe. A vendégek Balaj és Hrnčár találatával már a 25. percben 0:2-re vezettek, és úgy tűnt, el is dőlt a mérkőzés. Csakhogy a zsolnaiak az első félidő hajrájában két büntetőt is rúghattak, Bichakhchyan pedig egyszer sem hibázott. A második félidőben nem született több gól, így következett a hosszabbítás. Az első tizenöt perc a hazaiak dominanciáját hozta, Jibril találatával pedig át is vették a vezetést. A túlóra második felében többször is a tűzzel játszottak a hazaiak, de az aranyosmarótiak nem tudták kihasználni a kínálkozó lehetőséget. A zsolnaiak 3:2-re győztek, így nyáron ők indulhatnak a Konferencia Liga selejtezőjében.



Eredmények:

Play off-döntő az Európa Konferencia Liga-selejtezőért:

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce 3:2 (2:2)

Gólszerzők: 43., 45+8. Bichakhchyan (mindkettőt 11-esből), 101. Jibril – 13. Balaj, 24. Hrnčár



Osztályozó az élvonalbeli tagságért:

FK Senica – MFK Dukla Banská Bystrica 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 41. Malec – 89. Kupčík



(tt)