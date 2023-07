FOTÓK: „Olyasmik is eszükbe jutnak, amire az ember nem is gondolna” – nem akármilyen „tesztmérnököket” vetett be az állatkert

Szemetes konténer terhelési próbáját végezték el a napokban a bajmóci (Bojnice) állatkert medvéi.

Fotók: TASR - Radovan Stoklasa (További képekért kattints a fotóra!)

A tárolókat természetvédelmi nemzeti parkokban akarják elhelyezni műanyag palackok, fémdobozok és egyéb műanyag hulladékok tárolására, ám meg kell akadályozni, hogy az élelem után kutató medvék odaszokjanak és rendre feldúlják azokat.

A tartályt mézzel kenték be, hogy a bajmóci medvék garantáltan megpróbálják szétszedni. „Egy speciális betonöntvényről van szó, fém ajtóval és alkatrészekkel, a súlya 500 kilogramm” - mondta Marián Melicher, az Elkoplast Slovakia társaság kereskedelmi képviselője.

A cég egy 1100 literes szeméttárolót is készített, azt a kassai állatkert lakói tesztelték, a bajmóci egy kisebb tartály. „A fő cél, hogy olyan szeméttárolókat tudjunk kihelyezni a nemzeti parkokba, amiket nem tudnak feldúlni a medvék. Ha a teszt sikerül, akkor ezekben kommunális hulladékot is lehet tárolni, nem csak műanyaghulladékot” – tette hozzá Melicher. Szerinte a tartály kiállta a próbát. „Ezen a téren a medvék a legjobb tesztmérnökök. Olyasmik is eszükbe jutnak, amire az ember nem is gondolna” - mondta.

Michal Haring, a Tátrai Nemzeti Park zoológusa terhelési próbának nevezte a kísérletet. „Ha ilyen tesztelés nélkül helyezünk ki szeméttárolókat, az a lakott területek közelébe csábítja a medvéket. Hosszú idő után ilyen teszteléseknek köszönhetően sikerült elérni, hogy Magastátra városba ne járjanak be a medvék” – tette hozzá Haring. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabadban a medvék egy óránál tovább nem kísérleteznek egy-egy szeméttároló felnyitásával, továbbállnak más élelmet keresni. „Az állatkertben ez kicsit más, itt akár egy hétig is kísérletezhetnek vele, úgymond eljátszanak a tartállyal” – tette hozzá.

Tomáš Hulík, az állatkert igazgatója azt mondta, amellett, hogy fontos tapasztalatokat szereznek a konténerek kihelyezésével kapcsolatban, a kísérlet még színesíti is az állatkerti medvék mindennapjait.



(TASR)