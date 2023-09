A főügyész Čaputovát támadta, és meglebegtette, hogy indulhat a köztársasági elnöki székért

Háromnegyedórás „sajtónyilatkozatot” tett Maroš Žilinka főügyész, amiben elsősorban a köztársasági elnököt bírálta. Az államfő az elmúlt héten fordult az Alkotmánybírósághoz, mert Maroš Žilinka nem volt hajlandó a rendelkezésére bocsátani a Főügyészség 363. paragrafusa szerinti határozatait. A főügyész a támadásához kihasználta, hogy Zuzana Čaputová jelenleg New Yorkban van, az ENSZ éves közgyűlésén.

Hosszú "sajtónyilatkozatban" bírálta Zuzana Čaputová köztársasági elnököt Maroš Žilinka főügyész, mert az államfő a héten bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul, és a hatáskörök tisztázását kéri a taláros testülettől. A főügyész ugyanis nem tett eleget a köztársasági elnök kérésének, és nem adta ki a büntetőeljárási törvény 363-as paragrafusa alapján meghozott határozatokat. Ez az a paragrafus, amely lehetővé teszi a főügyésznek, hogy még a vádemelés előtt leállítsa a büntetőeljárást. Ez alapján állította le Žilinka a Robert Kaliňák (Smer) volt belügyminiszter és Peter Kažimír (Smer) korábbi pénzügyminiszter elleni vádemeléseket is.

„A köztársasági elnök szándéka egyáltalán nem őszinte, nem az alkotmányossági kérdést akarja megoldani” – jelentette ki Maros Žilinka.

Állítja, hogy ő mindent megtett, hogy normális maradjon a viszony a köztársasági elnök és a közte, még levélben is kérte Čaputovát hogy fogadja őt vagy látogassa meg a hivatalában. „Ez egy színjáték, egy művileg létrehozott vita, ami illeszkedik a főügyész elleni folyamatos támadások sorába” – jelentette ki Žilinka.

Kijelentette, hogy minden döntést vállal, amit ő vagy kollégái hoztak meg a 363-as paragrafus alapján.

A főügyész a támadásához "jó időpontot" választott: Zuzana Čaputová jelenleg New Yorkban van, az ENSZ éves közgyűlésén.

Žilinka indul a köztársaságielnök-választáson?

A főügyész az általa sajtónyilatkozatnak nevezett, mintegy háromnegyedórás „vádbeszéd” végén megemlítette, hogy „olyan döntést kell meghoznia, amilyen más körülmények között eszébe sem jutna”.

„A személyem elleni, gyakorlatilag napi szintű támadások arra késztettek, hogy mérlegeljem azt, amit nem mérlegeltem volna” – jelentette ki Žilinka.

Állítása szerint erről már beszélt a családjával, és hamarosan a közvéleményt is tájékoztatni fogja. Žilinkáról már korábban is terjedt az a hír, hogy indulni készül a jövőre esedékes köztársaságielnök-választáson, de eddig ezt a hírt ő cáfolta. Főügyészként indulhat a köztársaságielnök-választáson, nem kell lemondania hivataláról. Žilinka mandátuma 2027-ben jár le, addig töltheti be a főügyészi posztot.

Indulását a köztársaságielnök-választáson egyelőre csak egy jelölt, Ivan Korčok jelentette be, aki független jelöltként indul. Nem zárta ki az indulás lehetőségét egy másik korábbi külügyminiszter, Miroslav Lajčák sem.

- lpj -

Választási videóinterjú minden nap 18 órától a Paraméteren egészen szeptember 27-ig!