A főügyész semmissé nyilvánította a Speciális Ügyészi Hivatal Marian Kočnert érintő határozatát

Utóbbi a Ján Kuciak újságíró és jegyese meggyilkolása ügyében indított büntetőeljárás ellen tiltakozott. A TASR hírügynökséget a vállalkozó ügyvédje, Marek Para tájékoztatta.

Marian Kočner ügyvédje május 2-án folyamodott rendkívüli jogorvoslatért a Főügyészséghez. Ezzel a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) döntését támadta meg, amely elutasította Marian K. és ügyvédje panaszbeadványát Ján Kuciak újságíró és jegyese gyilkossági ügyével összefüggésben. Čižnár július 29-én döntött a beadványról. Az ÚŠP-nek augusztus 7-én, Parának pénteken kézbesítették a Főügyészség határozatát.

Az ügyvéd a TASR hírügynökségnek kijelentette: a Kuciak-gyilkosság ügyében nyomozó csapat tagjai nyilvánvalóan megsértették Marian K. jogait, amikor lehetetlenné tették számára, hogy megindokolhassa a kettős gyilkosság ügyében benyújtott panaszt. Parától állítólag megtagadták, hogy belenézhessen az ügyiratba, így pedig nem volt lehetősége hatékonyan megindokolni a büntetőeljárás ellen emelt panaszbeadványt.

Marian Kočner vállalkozót nemrég azzal gyanúsították meg a hatóságok, hogy ő rendelte meg Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolását, akivel együtt meghalt a jegyese is. A bűncselekmény indítéka az áldozat újságírói munkája lehetett. Az eljárás indítása ellen Para panaszt nyújtott be a Speciális Ügyészi Hivatalnak, melyet azonban elutasítottak. Március végén Marian K. és a Kuciak-gyilkosság másik gyanúsítottja, Tomáš Sz. ellen illegális fegyvertartás és fegyverkereskedelem ügyében is eljárás indult.

Július végén kezdődött meg a Bazini (Pezinok) Specializált Büntetőbíróságon a főtárgyalás a televíziós váltók ügyében, mely ügyben Marian K. mellett a Markíza TV volt igazgatója, Pavol R. ellen is vádat emeltek. A következő tárgyalás időpontját szeptemberre tűzték ki.

Marian Kočner jelenleg szigorított őrizetben van az ún. televíziós váltók ügyével összefüggésben. Eddig Pozsonyban (Bratislava), Újvároskában (Leopoldov), Besztercebányán, majd ismét Újvároskában tartották fogva őt. Tavaly nyár óta kétszer kérelmezte a szabadlábra helyezését, amelyet mindkét esetben elutasított az elsőfokú bíróság és a fellebbviteli bíróság is. Június végén visszavonta a szabadlábra helyezésére vonatkozó harmadik kérvényt.

A Pozsonyi Kerületi Ügyészség foglalkozik az újságírók üldözésének és megfigyelésének ügyével is. Az újságírók lehallgatásában a gyanú szerint Peter Tóth egykori titkosrendőr és újságíró volt Marian Kočner segítségére. Az ügyben egyelőre senki ellen nem indult eljárás.

TASR