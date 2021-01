A Fradi elleni összecsapáson 50. bajnokin irányította a Puskás Akadémia csapatát a köbölkúti származású Hornyák Zsolt

Az OTP Bank Liga tavaszi nyitányán a bajnok Ferencváros elleni összecsapáson jubilált, 50. alkalommal vezette csatába a Puskás Akadémia FC együttesét a köbölkúti Hornyák Zsolt (felvételünkön).

Fotó: pfla.hu

A felcsúti Pancho Arénában zajló zárt kapus összecsapáson az első félidő 43. percében Slagveer találatával a hazaiak szereztek vezetést, a zöld-fehérek Uzuni góljával a 83. percben egyenlítettek, a hajrában már nem változott az eredmény. Mondhatni igazságos döntetlen került a jegyzőkönyvbe a pergő tavaszi idénynyitón. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a vendéglátók jubiláló trénere kiemelte: „Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni, de a Ferencváros ellen a döntetlen is jó eredmény. Ilyen hozzáállással pedig egyik csapattól sem kell majd tartanunk.”

A párharcot illetően érdekesnek találtuk, hogy az előző kiírásban is az NB I-ben szereplő 10 csapatból csak ennél a két együttesnél ül most is ugyanaz a vezetőedző a kispadon, mint 2020 januárjában: Hornyák Zsolt, illetve Szerhij Rebrov. A negyvenhét esztendős köbölkúti származású Hornyák Zsolt 2016 nyarától irányítja a Puskás Akadémia FC csapatát.

