Franciaországban a tiltakozó gazdák lezárták a Párizsba és más nagyvárosokba bevezető utak egy részét (VIDEÓ)

A legjelentősebb francia mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet, az FNSA és a Jeunes Agriculteurs (Fiatal gazdák) nevű szervezet délután 2 órakor kezdte meg a "határozatlan idejű blokádot" a párizsi régióban és Észak-Franciaországban. Az agrárium többségi szakszervezetei nyolc "blokádpontot" hirdettek a párizsi régió főbb autópályáin, néhány kilométerre a fővárosi körgyűrűtől.

