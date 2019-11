Frappáns módszerrel szabadították ki egy fiú üvegpalackba szorult nyelvét

Az Auf der Bult gyermekkórház orvosai óvatosan egy vékony műanyag kanült csúsztattak át a gyermek nyelve és a palack nyaka között, és ezen keresztül 60 milliliter levegőt pumpáltak az üvegbe. Az így keletkezett túlnyomás sérülés nélkül kilökte a palackból a fiú már lilára színeződött és erősen megduzzadt nyelvét.

A gyerek, aki az utolsó csepp gyümölcslét is ki akarta nyalni az üvegből, 24 óráig megfigyelésre a kórházban maradt, 14 nap múlva azonban már nyoma sem látszott a kínos esetnek - számolt be a németországi esetről pénteken a European Journal of Anaesthesiology című szaklap.

Nincs adat arról, hogy gyerekek nyelve milyen gyakran szorul palackba. A szakirodalom által leírt esetek többségében azonban az üveg, műanyag vagy fém edényt törik-vágják szét, olykor a tűzoltóság segítségével.

A hagyományos módszer azonban nagyobb sérülésveszéllyel jár, többnyire teljes narkózisban, helyi érzéstelenítéssel, sőt intubálással végzik. A túlnyomásos módszer ezzel szemben egyszerű, hatékony és biztonságos - dicsérte saját találmányukat a kezelőorvosok egyike.

A hannoveri klinika sürgősségi osztályán az orvosok előbb a palack karimájának síkosításával, a feltételezett vákuum megszüntetésével próbálkoztak, de hiába. A levegőbefecskendezés ötlete úgy jutott Christoph Eich orvos eszébe, hogy egyszer hasonló módon nyitott ki egy üveg bort, amikor nem volt kéznél dugóhúzó.

(MTI)