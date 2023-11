Friss vitaminok az Ön kertjéből is!

Ön is szeretne a családi asztalra természetes vitaminokat, amelyek karnyújtásnyira vannak, finomak és nagyon egészségesek? Gondolta volna, hogy a bogyós gyümölcsök telis-tele vannak jótékony tartalommal? Lássuk melyek ezek!

Legalább tíz módon támogatja egészségünket. Rendkívül magas a C-vitamin tartalma. Sok béta-karotint, antioxidánst, káliumot, flavonoidokat tartalmaz. Serkenti a fehérvérsejtek működését, javítja a látást, megtisztítja a szervezetet a szabadgyököktől, csökkenti a vérnyomást, meggátolja a vércukorszint ingadozást – hogy csak néhányat említsünk jótékony hatásai közül.

Talajra nem igényes. Tavasszal hófehér virágaival díszít. Sövénynek, térelválasztónak is nevelhető. Betegségeknek jól ellenáll. Ismertebb fajtái a Nero, Viking, Brilliant. Az utóbbi különösen szépen díszít ősszel tűzpiros leveleivel.

Revontuli Mond

Alacsony növésű, cserépben, teraszon is termeszthető.

Gyümölcse gazdag C-vitaminban és a B-vitamin több változatában. Ásványi anyag-, foszfor-, vas-, és gyümölcssav tartalma is magas. Frissen fogyasztva kellemes üdítő hatású, süteményekhez, pudingokhoz izgalmas ízt ad. A szakirodalom gyümölcstermő gyógynövényként tartja számon. Szárított leveléből gyógyteát készítenek.

Nálunk elterjedt a Black Satin, Chester, Navaho, Polar – ezek tüskétlenek. Teraszokon edényben termeszthetők az alacsony Little Crown és Dima.

Nálunk is rájöttek az emberek, micsoda kincs rejlik ebben az apró savanykás bogyóban. A rengeteg C vitaminon kívül sok antioxidánst tartalmaz. Antibakteriális hatása van, segít megelőzni az érrendszeri betegségeket, erősíti az immunrendszert. Emellett finom is. Frissen fogyasztva, lefagyasztva, lekvárnak egyaránt.

Menő fajták : Earlyblue, Bluecrop, Bluegold, Brigitta, Bluejay, Bonus, Elliot, Denis Blue.

Kombinálva a korai – félkorai – félkései – kései fajtákat június közepétől októberig elláthatjuk vele a családot.

Vékony vesszőkből álló tövis nélküli bokrot alkot. A goji bogyót a piros színű, nyers termést elrágcsálva, a szárított bogyókat vízbe áztatva teába (müzlivel, turmixokhoz), de akár főzve is különböző kásákkal fogyasztják. Fogyasztásának tulajdonítják a hosszan tartó fiatalos közérzetet, szépséget, erőt és kitartást. A nagy mennyiségű C-vitaminon kívül 18-féle aminosavat és 21-féle ásványi anyagot is tartalmaz. Tisztítja az ereket, serkenti az agyműködést, javítja a férfi potenciát. Segíti az alvást, növeli a sportteljesítményt.

A magas vitamintartalma miatt egészséges gyümölcsöt gyakran nyersen fogyasztják, illetve lekvárként, kompótként, zseléként vagy szörpként kerül felhasználásra. A sárga málnák rendszerint többszörtermők, a pirosak egyszer-, vagy többszörtermők, a fekete málnák egyszertermők.

A legkedveltebb fajták: Willamette, Tullameen, Glen Ample, Fallgold, Glen Dee, Sweet Sunshine. Balkonra való a törpe Bonbonberry Yummy.

A homoktövis sűrű bokrokat alkotó ágas-bogas, 3-5 méter magas, tövises cserje. A női példányon tömegesen fejlődő, fényes narancssárga, bogyószerű, húsos termése augusztustól díszít. Termése vitaminokban gazdag, ezért mint gyümölcsöt is termesztik.A homoktövis termését feldolgozva fogyasztják.

Talaj iránt nem igényes. Napos fekvést szeret. Alkalmazkodik a legszegényebb, száraz vagy sós talajokhoz. Egy porzóhoz négy, de több termőt is lehet ültetni.

Ismertebb fajták: Friesdorfer Orange (önbeporzó), Slniečko, Altajská, Krasavice, Leikora.

A június a ribiszkék érésének ideje. Korai érésük, kis helyigényük, egyszerű növényvédelmük, és C-vitaminban gazdag gyümölcsük miatt a házikertek kedvencei. Szuper jó fekete fajtái a Titania, Öjebyn, Tisel, Tsema. Hričovský professzor szerint: ha júniusban megszárítjuk a fekete ribiszke levelét, kitűnő ízű és egészséges teát készíthetünk belőle télire.

Kedvelt piros fajták a Yonkheer van Tets, Rovada, Rolan, fehérek a Werdawia, Blanka.

Kamcsatkai mézbogyó (Kamčatská čučoriedka)

Igénytelen, gyakorlatilag bármilyen talajon megél. Kiskertekben, de edényben is nevelhető. Teljesen fagyálló. Rendszeresen és megbízhatóan terem. Virágai a -5 Cº-ot is kibírják. Vegyszer nélkül lehet termeszteni, mert már májusban beérik. Ajánlott legalább két különböző fajtát ültetni.

Mézédes bogyója C-, B-vitaminban és antioxidánsban gazdag. Japánban lekvárt, italt és fagylaltot is készítenek belőle. Ehető nyersen, de kiváló lekvárnak, dzsemnek, sőt pálinkának is.

