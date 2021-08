Frissítve: Gröhling nem fogja bezárni az iskolákat – mutatjuk, mikor, kinek kell karanténba vonulnia

Az évkezdésnek nem lesz feltétele az elvégzett COVID-teszt, de aki akarja kérheti gyereke tesztelését. Az iskolák még az évkezdés előtt megszervezhetik a gargalizációs tesztelést, a szülők által bejelentett igények alapján. Az év végéig pedig – igény esetén – minden alap- és középiskolás kap 25 antigén tesztet az otthoni tesztelésre. Az osztályokat akkor kell bezárni, akkor kell távoktatást elrendelni, ha valamelyik gyerek tesztje pozitív lesz.

Fotó: Paraméter

Branislav Gröhling oktatási miniszter a tárca mindenképpen el akarja kerülni, hogy iskolákat zárjanak be, szeretnék, ha minél több alapiskolai tanuló részesülhetne tantermi oktatásban. Az iskolakezdéshez három alapszabályt állítottak fel: nem lesz országos iskolabezárás, az iskolakezdéshez nem kell teszteltetni a gyerekeket, az esetleges fertőzéseknél a közegészségügyi hivatal (ÚVZ SR) előírásai érvényesek.

„Az a célunk, hogy a gyerekek az iskolában tanulhassanak, hogy az iskolákat ne kelljen egységesen bezárni – magyarázta a miniszter. – Ezért a COVID-automata minden fázisában nyitva lesznek az iskolák az óvodától a középiskoláig.”

Mi van, ha az egyik gyerek tesztje pozitív az osztályban?

A miniszter nem, de az iskola igazgatója elrendelhet távoktatást az egyes osztályokban, de csak akkor, ha valamelyik gyerek megfertőződik. A közegészségügyi hivatal előírásai ugyanis a szülőkre és a gyerekekre is vonatkoznak: ha fertőzöttel találkoztak, akkor karanténba kell vonulniuk.

A szabályok szerint annak kötelező a karantén, aki a pozitív teszt elvégzése előtti két napban szoros kapcsolatban volt a fertőzöttel.

„Ha tehát a pénteki teszt lesz pozitív, akkor azoknak kell karanténba vonulniuk, akik szerdán vagy csütörtökön együtt voltak a fertőzöttel – magyarázta Gröhling. – Ha a vasárnapi teszt lesz pozitív, akkor azoknak, akik pénteken voltak együtt a tanulóval.”

Az igazgató sem zárhatja be az egész iskolát

Ilyen esetben az igazgató távoktatást rendel el az osztálynak, a nem védett tanulók – aki nincs beoltva és igazoltan nem esett át a fertőzésen – karanténba vonulnak, a védetteknek nincs karantén, de a távoktatás rájuk is vonatkozik.

Ez vonatkozik a pedagógusokra is, vagyis a védettséggel nem rendelkező tanítónak karanténba kell vonulnia, a beoltott továbbra is taníthat az iskolában.

Ez főleg a felső tagozaton jelent előnyt, mert például a matematikatanár tovább taníthat a többi osztályban akkor is, ha volt órája az igazoltan fertőzött tanulóval.

Azonban az igazgató sem zárhatja be az egész iskolát, nem rendelhet el minden osztálynak távoktatást.

„Csak azt az osztályt zárhatja be, amelyben valamelyik tanuló igazoltan megfertőződött” – jelentette ki Gröhling.

Mi van, ha a szülő kerül karanténba?

A gyerekek továbbra is járhatnak iskolába, ha a szülő egy másik fertőzöttel való szoros kapcsolat miatt kerül karanténba. Természetesen a gyerek is karanténba kerül, ha a szülő tesztje lesz pozitív, viszont osztálytársai még ekkor is járhatnak iskolába.

Ez fordítva is igaz: a szülőnek sem kell karanténba mennie, ha a gyermekének valamelyik osztálytársa lett pozitív, de ha a gyermeke tesztje mutat COVID-fertőzést, akkor a szülőnek is kötelező a karantén. Az elrendelt távoktatás idejére a szülőnek mindenképpen jár a gyermek ápolásáért fizetett ápolási díj.

A szülő továbbra is 5 nap folyamatos távollétet igazolhat gyerekének betegség esetén orvosi igazolás nélkül is. Minden három napnál hosszabb kimaradás után azonban nyilatkozattal kell igazolnia a szülőnek, hogy a gyerekének nincsenek COVID-19-re utaló tünetei. Ez érvényes az iskolakezdésre is, vagyis a gyerekeknek nyilatkozattal kell szeptember másodikán iskolába mennie.

Vigyázzanak a külföldön nyaralók!

Az oktatási miniszter figyelmeztette a szülőket, hogy a külföldi nyaralás után kötelező számukra és a gyermekük számára is a 14 napos karantén, ha nem védettek. „Ezzel számolniuk kell azoknak, akik a nyári szünet végére tervezik a nyaralást” – figyelmeztetett a miniszter.

Ha a szülő nem védett, akkor vele együtt a 12 évesnél fiatalabb gyereke is karanténba kerül. Ugyanez vonatkozik a 12 évnél idősebb és be nem oltott gyerekre is.

A karantént az 5. napon elvégzett PCR-teszttel lehet lerövidíteni. Az oltottaknak nem kell karanténba vonulniuk.

Lehet napközi, de sítanfolyamot és szalagavatót inkább ne tervezzenek

Az iskolák továbbra is működtethetnek napközit, de Gröhling szerint vigyázniuk kellene arra, hogy a különböző osztályokba járó gyerekek ne keveredjenek.

„A kevert napközis osztályok esetében nagyobb a fertőzés terjedésének veszélye az osztályok között” – magyarázta a miniszter.

Nincs megtiltva szalagavató, diákbál vagy sítanfolyam szervezése sem, viszont ezekre a közegészségügyi hivatal tömegrendezvényekre vonatkozó előírásai vonatkoznak.

„A járványhelyzet romlása esetén fel kell készülni arra, hogy az adott járásban nem lehet majd ilyen rendezvényeket megtartani, ezért számolni kell a lemondási költségekkel is” – magyarázta a miniszter.

4,5 millió euró az iskoláknak, 25 teszt a gyerekeknek

Az iskolák a tanévkezdés előtt egyszeri kiegészítő támogatást kapnak, az alapiskolák minden alkalmazott és tanuló után 5 eurót, az óvodák minden alkalmazottra 5 eurót és egységesen 150 eurós átalányjuttatást. „Ezt még augusztusban megkapják az iskolák” – ígérte Gröhling. A támogatást nem kell kérvényezniük az iskoláknak, automatikusan jár.

Emellett minden tanuló 25 darab otthon alkalmazható antigén tesztet kap az év elején, amivel december végéig tesztelhetik őt a szülők. A teszteket kérhetik a középiskolások szülei is.

„Ezek úgynevezett rövid pálcikás tesztek, amivel otthon is tudnak mintát venni a szülők” – magyarázta Gröhling. A minisztérium úgy számol, hogy 2 millió teszt elég lesz, de ha ennél többre lenne szükség, azt is tudják biztosítani az állami tartalékból.

A tesztelés nem kötelező, de ajánlott, a miniszter szerint legjobb, ha hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön reggel tesztelik a szülők a gyereküket. A teszteket még a szünetben, augusztus 26-ig rendelhetik meg a szülők az iskolában. Az iskolákban továbbra is kötelező a maszkviselés, de nem kell FTP 2-es maszk, elég csak az egyszerű sebészmaszk vagy textil védőmaszk is.

- lpj-