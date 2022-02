Frissítve: Júliustól lehetséges a kettős - szlovák-magyar - állampolgárság is, de csak 5 év ott-tartózkodás után

A parlament enyhítette a 2010-ben alaposan átalakított állampolgársági törvényt, de még mindig nem vehető fel korlátozások nélkül más állam állampolgársága, így a magyaré sem. Illetve fel lehet venni, de akkor veszik a szlovák. Öt év külföldi tartózkodás szükséges ahhoz, hogy „büntetés nélkül” fel lehessen venni a másik állam állampolgárságát. A Szövetség elutasítja a jelenlegi módosítást, ők csak a 2010 előtti állapotokhoz való visszatérést tartják elfogadhatónak. A magyar párt arra kéri a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt, mert az szerintük alkotmányellenes.

Nem tért vissza a parlament az állampolgárság 2010-es szabályozásához, vagyis továbbra sem lehet feltétel nélkül egy másik állam állampolgára, aki a szlovákot is meg akarja tartani. A most elfogadott módosítás azonban lehetővé teszi, hogy 5 év külföldi tartózkodás esetén szlovák állampolgárok más ország állampolgárai is lehetnek.

A Szövetség hátrányosnak tartja a most elfogadott módosítást, mert az továbbra is feltételekhez köti a kettős állampolgárságot.

„Fekete nap február 16-a, és nemcsak a maygar kisebbségnek, hanem az egész szlovák társadalomnak” – jelentette ki Forró Krisztián, a párt elnöke.

Úgy véli, hogy az állampolgársági törvény a módosítás ellenére is alkotmányellenes és diszkriminatív maradt. „A jelenlegi parlament befejezte azt, amit Robert Fico Ján Slotával és Vladimír Mečiarral 2010-ben elkezdett” – utalt az állampolgársági törvény 12 évvel ezelőtti elfogadására Forró.

A párt csak a 2010 előtti szabályozáshoz való visszatérést tartaná elfogadhatónak. A Szövetség kéri a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a most elfogadott módosítást, és forduljon az Alkotmánybírósághoz a törvény miatt.

81 igen szavazat

A módosítást a parlament 81 igen szavazattal fogadta el, a kormánypárti képviselők közül ellene szavazott Gyimesi György (OĽaNO), Ondrej Dostál (SaS) pedig tartózkodott. Grendel Gábor (OĽaNO), a parlament magyar nemzetiségű alelnöke azonban megszavazta a módosítást.

Gyimesi már a törvény vitájában is jelezte, hogy diszkriminatívnak és a magyar kisebbség ellen irányulónak tartja a tervezett módosítást is. Ennek ellenére nem nyújtott be módosítási javaslatot a törvényhez, csak felszólalásában bírálta azt.

Gyimesi szerint a vita megmutatta, hogy a „szlovák többség nem érti meg a magyarokat”.

Gyimesi szintén a 2010-es állapotokhoz való visszatérést szorgalmazná, amikor a szlovák jogrend egyáltalán nem korlátozta egy másik állampolgárság felvételét. A képviselő szerint a szlovákiai magyarok még mindig másodrendű állampolgárok Szlovákiában.

A jogszabály lehetővé teszi az elveszített szlovák állampolgárság visszaadását is, de ennek is feltétele, a legalább 5 éves, igazolt külföldi tartózkodás.

Fico válasza Orbánnak

2010-ben, a Fico-kormány idején a parlament egyik utolsó döntésével megszüntette a kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában. Ez volt a válasz arra, hogy az Orbán-kormány lehetővé tette, hogy a magyar felmenőkkel rendelkezők, köztük a szlovákiai magyarok is minden egyéb feltétel nélkül felvegyék a magyar állampolgárságot.

A szlovák állampolgársági törvény alapján mindenki elveszíti az állampolgárságát, aki felvesz egy másik állampolgárságot, tekintet nélkül arra, hogy ezt milyen alapon teszi meg. A rendelkezés alapján az elmúlt 12 évben mintegy 4 ezren veszítették el szlovák állampolgárságukat.

Nem a magyar útlevél volt a leggyakoribb indok a szlovák elvételéhez, a legtöbben a német állampolgárság felvétele miatt veszítették el a szlovákot. A magyart megelőzi a cseh, az osztrák, az angol, az amerikai állampolgárság felvétele is, a magyar csak a 6. helyen szerepel.

A négyezer ember közül csak mintegy 200-an voltak azok, akik azért veszítették el a szlovák állampolgárságukat, mert felvették a magyart. Ennél valószínűleg több szlovákiai magyar vette fel a magyar állampolgárságot, de a szlovák szervek nem tudják bizonyítani a magyar állampolgárság felvételét, ha ezt az illető maga be nem vallja.

2015-től egyébként egy miniszteri rendelet alapján kérvényezni lehet az elveszített szlovák állampolgárság újrafelvételét, ezt több mint 1000 ember meg is kapta.

A törvényt már többször megpróbálták módosítani, de egyik változat sem jelentette volna a 2010-es állapotokhoz való visszatérést. A jelenlegi módosítás elfogadását is már több hónapja halogatta a parlament. Ha a jogszabályt a köztársasági elnök is aláírja, akkor július 1-jén lép életbe.

