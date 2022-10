Frissítve: Kollár és Matovič inkább a Smer támogatását kéri a parlamentben, de nem mindig kapja meg

Újabb bizonyítékát adta egy pénteki szavazásnál az OĽaNO és a Sme rodina, hogy inkább az SaS nélküli ellenzékkel kormányozna, majd a következő voksolásnál rájött, hogy nem megy. A parlament gyorsan határozatképtelen lett, megmutatkozott, hogy csak 71 biztos képviselője van a kormánynak. A Sme rodina egyébként a héten a rendkívüli ülés megnyitásában is segítette a Smert. Az obstrukció miatt a kormány nem tudja elfogadni a 2022-es állami költségvetés módosítást, a Smer és az SaS is javítást kér a kormánytól, ellenkező esetben kedden is folytatják az obstrukciót.

Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Újabb tanújelét adta az OLaNO és a Sme rodina, hogy inkább a Smerrel, semmint az SaS-szel egyeztet a törvényhozás irányításában. A parlament az OĽaNO, a Sme rodina és a Smer parlamenti frakcióinak közös javaslatára pénteken több törvényjavaslatot is a következő ülésre halasztott. Elnapolták az SaS javaslatát a partneri együttélésről, ami a meleg pároknak is lehetővé tenné kapcsolatuk hivatalossá tételét. Ami azonban még meglepőbb, elhalasztották a szavazást az olcsóbb orosz kőolajból származó pluszbevétel megadóztatásáról, vagyis az úgynevezett Slovnaft-adóról is. A jogszabályt már megvitatták, csak szavazni kellett volna róla, hogy folytatják-e a tárgyalását a második olvasatban.

A koalíciós-ellenzéki javaslatot nagy többséggel fogadták el, a 131 képviselőből 109 igennel voksolt, szinte csak az SaS szavazott ellene, és néhány képviselő tartózkodott.

A következő szavazás azonban már azt bizonyította, hogy a kormánynak csak akkor tud bármit is elfogadni a parlamentben, ha az ellenzék is azt akarja.

Egy perccel a fent említett szavazás után, 2022-es állami költségvetés módosításáról való voksoláskor a parlament már határozatképtelen volt, a jelenlévő képviselők korábbi 131-es létszáma 71-re zsugorodott.

A határozatképességhez legalább 76 szavazat kell, vagyis ennyi képviselőnek mindenképpen szavaznia kell. Miután második kísérletre is csak 71 képviselő nyomott gombot, Boris Kollár házelnök berekesztette az ülést. A szavazás alapján a kormány csak erre a 71 képviselőre számíthat biztosan.

A képviselőknek olyan fontos törvényjavaslatokat kellett volna elfogadni, mint a 2022-es költségvetés módosítása, ami 1,5 milliárd euróval növelné meg a lehetséges kiadásokat, illetve a 14. havi nyugdíj jóváhagyása. Ezek elfogadását jövő héten kedden próbálják meg újra a képviselők.

A Smer előrehozott választásokat akar

Kedden is blokkolni fogják a parlament munkáját, jelentette be Robert Fico a pénteki obstrukció után.

„A szlovák parlament olyan mint az furcsa puzzle, amelyből egy készletből legalább 50 képet lehet kirakni” – kommentálta a pénteki eseményeket Fico.

Szerinte szinte minden törvénynél más-más „koalíció” jön vagy nem jön létre. „Ez így nem mehet tovább, az egyetlen megoldás az előrehozott parlamenti választás kiírása” – mondta a Smer elnöke. Szerinte az ehhez szükséges törvénymódosításokat az októberi ülésen elfogadhatná a a parlament, a választásokat pedig legkésőbb júniusban meg lehetne tartani.

A 2022-es költségvetés módosítását a jelen formájában semmiképpen nem támogatja a Smer.

„Nem fogunk egy őrültnek, egy lelki betegnek biankó csekket kiállítani 1,5 milliárd euróra – üzente Matovičnak Fico.

Akkor hajlandóak lennének megszavazni, ha a kiadási oldalt 207 millió euróra – a 14. havi nyugdíj költségei – csökkentené a kormány. A Smer hajlandó megszavazni a 14. nyugdíjról szóló törvényt is, de csak, ha a kormány hajlandó a költségvetés módosításának átdolgozására.

A Smer nem akarja megkönnyíteni a kormány dolgát, Fico szerint nekik az a feladatuk, hogy

„elvágják a Heger-kormány nyakát”.

Az SaS sem adna biankó csekket Matovičnak

A költségvetés módosításának átdolgozását kéri az SaS is, mivel ők sem hajlandóak biankó csekket kiállítani Matovičnak.

„Az előterjesztett javaslatot dilettáns módon készítették elő, egyrészt beismer 1,5 milliárd euró pluszbevételt, viszont biankó csekket ad a pénzügyminiszternek, hogy azt tegyen ezzel a pénzzel, amit akar” – indokolta az obstrukciót Richard Sulík pártelnök.

Ha a kormány átdolgozza, akkor probléma nélkül hajlandóak támogatni azt.

Az OĽaNO szerint az SaS miatt nem tudnak segíteni az embereknek

Az OĽaNO egyelőre nem nagyon hajlik sem a tárgyalásokra, sem a törvény módosítására. Michal Šipoš frakcióvezető ugyan azt mondja, győzködni fogják a demokratikus képviselőket, az SaS-eseket is, de a javaslat módosításáról nem beszélt. „A koalíciós tanács hétfőn tárgyal, akkor lehet, hogy téma lesz a módosítás” – mondta a frakcióvezető.

Egyébként szerintük az SaS a hibás abban, hogy a javaslatban szereplő 1,5 milliárd eurót nem tudják odaadni a cégeknek, az önkormányzatoknak és a rászoruló embereknek.

„Én láttam Milan Krajniak szociális ügyi miniszter felszólalását, ő elmondta, hogy mire akarjuk költeni a pénzt” – indokolta álláspontját a legnagyobb koalíciós frakció vezetője, aki így valószínűleg szintén a plénumban értesült arról, hogy a kormány mire költene 1,5 milliárdot.

Krajniak egyébként arról beszélt, hogy a 14. nyugdíjra fordított 207 millió euró mellett 200 milliót költenének közszféra segítésére, 900 milliót a cégeknek adnának, 197 milliót pedig a rászoruló közvetlenül kapnának meg. A szociális ügyi miniszter szerint azonban csak a második olvasatban írnák bele a törvénybe az összegeket, ami az SaS-nek – egyelőre – kevés.

Šipoš a Sme rodinát nem hibáztatja

Az OĽaNO frakcióvezetőjének ugyan nem tetszik, hogy a Sme rodina gyakorlatilag a Smerrel együtt szidta a jogállamot és az állam bűnüldözési szerveit a parlament csütörtöki, rendkívüli ülésén.

„Tájékoztattak előre, hogy megnyitják az ülést, sajnálom hogy így döntöttek” – reagált röviden a koalíciós partnerük lépésére Šipoš.

Az ülésen a Smer egy nyilatkozatot akar elfogadni, amelyben azzal vádolják a kormányt, hogy a „büntetőjog intézményeit a demokratikus jogállam felbomlasztására használja”. A vita már befejeződött, ebben a kormányt csak Juraj Šeliga védte, sem az OĽaNO, sem a Sme rodina nem szólalt fel. A Sme rodina egyes képviselői azonban többször is támogatták a smeres szónokok kijelentéseit. Már csak a szavazás van hátra, de Šipoš nem tudja, a Sme rodina hogyan fog szavazni.

„Remélem nem fogják megszavazni” – mondta a koalíciós partneréről az OĽaNO frakcióvezetője.

A rendkívüli ülés szavazásának időpontja még nincs kitűzve.

A parlamenti eseményekről, az obstrukcióról és a Smerrel való együttműködésről megkérdeztük a Sme rodina álláspontját is, amint választ kapunk, bővítjük cikkünket.

- lpj -