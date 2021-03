Frissítve: Korčok szerint nem biztos, hogy kap COVID-Pass-t aki Szputnyikkal oltatja magát, a külügyminiszter hibrid fegyvernek tartja az orosz vakcinát

A külügyminiszter szerint Oroszország nem jóindulatból szállít vakcinát Szlovákiának, a gyors beszerzés miatt pedig találkozni akar a legfőbb közjogi méltóságokkal, hogy megtudja, nem változott-e az ország külpolitikai irányultsága.

Fotó: TASR

Ivan Korčok (SaS) külügyminiszter is csak hétfőn, a sajtóból értesült arról, hogy Szlovákia orosz vakcinát vásárol. A miniszterelnök nem tájékoztatta erről a külügyminiszterét sem.

„Ez az egyetlen vakcina, amely körül politikai vita van a világban. Ez a vakcina megosztó, felszólítom a vakcina gyártóját, kérje a regisztrációt az unióban– jelentette ki Korčok.

Állítja, hogy sohasem az alapján értékelte a vakcinákat, hogy ki, melyik ország gyártja, hanem csakis a biztonságuk alapján.

„Nyilvánvaló, hogy a Szputnyik V be akar jönni az unióba, de az is nyilvánvaló, hogy regisztráció nélkül akarja ezt megtenni” – magyarázta a külügyminiszter. Szerinte ezt mutatja, hogy még mindig, a mai napig nem kérték a regisztrációját. Szlovákia minden vakcina regisztrációját megvárta, pedig már ősszel, a regisztráció előtt kérhette volna például a Pfizer-BionTech vakcináját.

„Legitim a kérdés, hogy miért nem kérték a regisztrációt, és ennek egyetlen magyarázata van: ez már nem csak egy vakcina, hanem egy eszköz a hibrid háborúban. Szeretném, ha ezt egyértelműen kimondanánk – jelentette ki Korčok. – Ha csak vakcina lenne, mint ahogyan ez a többi esetében történt, a gyár első lépése a piacra jutás esetében a regisztráció kérése lenne, ahogyan ezt minden más gyártó megtette.”

Tudomása szerint minden uniós ország, amely fontolgatja a Szputnyik megvásárlását, ezt azzal a feltétellel teszi, hogy kapjon uniós regisztrációt. Ez alól csak Magyarország kivétel.

Szerinte egy további bizonyíték arra, hogy a Szputnyik V hibrid fegyver az az, hogy mennyire örül a behozatalnak az „oltásellenes koalíciós és dezinformációs közeg”, hogy milyen kijelentéseket tesz Robert Fico.

„Nagyon meglepett, hogyan segít neki Andrej Danko, akinek az arcát akkor láttam utoljára ilyen boldognak, amikor a kapitányi vállapjait csókolgatta” – tette hozzá Kor

Ki kaphat majd uniós COVID-Pass-t?

Korčok úgy véli Oroszország a Szputnyik V segítségével úgy állítja be az Európai Uniót, mint amely csődöt mondott a vakcinabeszerzésben. „Ez nincs így. Az unió igazságos rendszert vezetett be a vakcinaelosztásban, amely lehet, hogy kicsit nehézkes, de ez az egyetlen megfelelő eljárás” – mondta a külügyminiszter. A működőképességét mutatja az is, hogy Szlovákia jelenleg a 8-9. helyen áll az uniós országok között oltottság tekintetében.

Szerinte arról is tájékoztatni kell majd azokat, akik a Szputnyikkal akarják beoltatni magukat, hogy előfordulhat, hogy az uniós COVID-Pass-t ők nem fogják megkapni.

„Nem lehet ugyanolyan értékű a COVID-Pass, ha regisztrált vagy nem regisztrált vakcinával oltatják be magukat” – jelentette ki Korčok azzal, hogy erről azonban még nincs végleges döntés.

Lengyelország azonban már bejelentette, hogy a Szputnyikkal beoltott embereket továbbra is oltásmentesként kezeli, vagyis kötelező számukra a karantén.

Találkozó a közjogi méltóságokkal

A miniszterelnök hétfői jelenléte a külügyminiszter szerint megmagyarázhatatlan a kassai repülőtéren. „

Nem értem, miért kellett a miniszterelnöknek éppen ennek, a nem regisztrált vakcinának a megérkezésénél jelen lenni, és miért nem jár a repülőtérre fogadni a más országokból érkező vakcinákat, amelyek ráadásul regisztrált vakcinaként érkeznek” - jelentette ki Korcok.

Szerinte a miniszterelnök jelenléte a repülőtéren az egész vakcinabehozatalt külpolitikai témává teszi.

Éppen ezért találkozni akar a három legfőbb közjogi méltósággal, a köztársasági elnökkel, a házelnökkel és a miniszterelnökkel. „A három legfőbb közjogi méltóság garantálja számomra Szlovákia külpolitikai irányultságának állandóságát, szeretném tőlük hallani, hogy az ország külpolitikai irányultsága nem változik” - jelentette ki a külügyminiszter.

Lemondását egyelőre nem fontolgatja.

„Számomra ez egy botlás, és bízom benne, hogy vissza tudunk térni a rendes útra” – mondta Korčok.

Szerinte erre minden esély megvan, Igor Matovič miniszterelnök eddig nem szolgáltatott okot ennek ellenkezőjére. Mindent megtesz azért, hogy ne romoljon Szlovákia külpolitikai megítélése, ami azért is fontos szerinte, hogy megkapjuk az uniós tagállamoktól a pluszban kért, regisztrált vakcinát.

- lpj -