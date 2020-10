Frissítve: A közös magyar párt is elfogadható Matovičnak, ha Berényi azt mondja, hogy ez OK; a Híd szerint Matovič csak játszik

Matovič Bugár Bélát is kiprovokálta az állampolgársági törvényről tett kijelentéseivel. A kormányfő szerint nem lesz teljesen feltétel nélküli a magyar állampolgárság felvétele a jövőben sem, mint ahogyan azt Bugár akarta. A járványintézkedések és a gazdasági újjáépítési terv mellett erről is tárgyalt Igor Matovič miniszterelnök a Magyar Közösség Pártjának képviselőivel, Forró Krisztián pártelnökkel és Berényi József alelnökkel. Forró magyarul is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy mindenki rendszeresen mosson kezet. A Híd nem hisz a kormányfőnek, a megbeszélést csak színjátéknak tartja.