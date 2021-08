Frissítve: Lemond posztjáról és távozik a rendőrségtől Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány

Lemond az országos rendőrfőkapitányi posztról Peter Kovařík, akit hatáskörrel való visszaéléssel gyanúsít az ügyészség. Kovařík távozik a rendőrségtől is, a javaslata szerint szeptember 15-ével mond le a posztjáról.

Fotó: TASR

Az ellen folyó ügyészségi eljárás miatt lemond posztjáról Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány. Továbbra is kitart azonban amellett, hogy jogosan állította le a rendőrség belső ellenőrzése által elindított letartóztatási akciót, amely miatt az ügyészség nyomozást indított ellene. Szeptember 15-ig azonban még várhatóan a posztján marad, így a pápalátogatást még az ő irányítása alatt bonyolítja le a rendőrség. Kovařík leváltásába még Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszternek is bele kell egyeznie. A tárcavezető azonban már korábban is elmondta, hogy a rendőrfőkapitány leváltása vagy lemondása is az egyik lehetséges megoldása a kialakult helyzetnek. A belügyminiszter tegnap újra megerősítette, hogy bízik Kovaříkban, és nagyra értékeli, hogy a rendőrség jó hírének védelme érdekében lemond.

Kovařík a rendőrség iránti bizalmat erősítené

A rendőrfőkapitány szerint a rendőrség iránti bizalom fontosabb, mint hogy ő a posztján maradjon, ezért mond le. „Az elmúlt évben azon dolgoztam, hogy javítsam a rendőrség megítélését.

Nem tudom elképzelni a további működésemet olyan rendőrfőkapitányként, aki ellen büntetőeljárás folyik, tekintet nélkül arra, hogy mi a véleményem erről a büntetőeljárásról” – indokolta lemondását Kovařík.

– Nem tudom elképzelni, hogy milyen példát mutatnék ezzel kollégáimnak, ha maradnék a posztomon. Ugyanúgy kell eljárnom magamnak is, ahogyan eljárnék a beosztottaimmal szemben ilyen esetben, mindig azonos mércét kell használni.”

Kovařík ellen az ügyészség indított eljárást, mert a gyanú szerint hatalmával visszaélve leállított egy rendőrségi akciót, pontosabban a rendőrségi kommandó bevetését felfüggesztette egy letartóztatás során, mivel szerinte az arra nem jogosult személy adott engedélyt a bevetésükre. Az ügyészség szerint Kovařík beavatkozása miatt szökhetett Horvátországba Matej Zeman egykori maffiózó, aki most több ügyben is vallomásával segíti a rendőrséget. Kovařík verziója szerint viszont Zeman akkor már nem is tartózkodott az országban, amikor az akció zajlott.

Már a kezdet sem volt könnyű

Kovaříkot az év elején nevezte ki az országos rendőrfőkapitányi posztra Roman Mikulec belügyminiszter, miután a parlament védelmi bizottsága őt javasolta. Már a kinevezésekor is kétségek merültek fel vele szemben, a kormánykoalíció több vezetője, maga

Igor Matovič akkori miniszterelnök sem volt biztos abban, hogy jó döntés kinevezni őt erre a fontos posztra.

Ráadásul a védelmi bizottságban is csak az ellenzéki képviselőknek – köztük Marian Kotlebának és még egy ĽSNS-s képviselőnek – köszönhetően kapta meg a szükséges szavazatszámot. A másik kifogás vele szemben az előéletére vonatkozott: az előző kormány idején, 2017-től vezette a kormányhivatalban a korrupcióellenes ügyosztályt, és próbálta védeni Robert Kaliňák akkori belügyminiszter egyes kijelentéseit is.

Kovarík azonban ideiglenes rendőrfőkapitányként már tavaly szeptembertől irányítja a rendőrséget, miután 2020. augusztus 31-én lejárt elődjének, Milan Lučanskýnak a kinevezése. A később kiírt pályázaton indult, és meg is nyerte.

Pluszok és mínuszok

A kinevezése után azonban a NAKA több ismert vállalkozót, politikust is letartóztatott, például Vladimír Pčolinskýt, az SIS akkori igazgatóját, akit már a jelenlegi kormány nevezett ki. Emiatt Kovaríkot élesen bírálta Boris Kollár és a Sme rodina több politikusa is. A koalíció másik „szárnyától” kapott viszont kritikát azért, mert a nyári COVID-ellenes tiltakozáson hagyta, hogy néhány tucat tüntető órákra lebénítsa Pozsony központját.

- lpj -