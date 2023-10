Frissítve: Richard Sulík befejezi munkáját az SaS elnöki posztján, 15 év elég volt neki a párt élén

Richard Sulík ma bejelentette, hogy már csak tavaszig vezeti pártját, a Szabadság és Szolidaritást (SaS). A jövő márciusi tisztújító kongresszuson nem indul az elnökségért, a tiszteletbeli elnöki posztot akarja megpályázni, és támogatni akarja utódját. Egy hete azonban még hallani sem akart a tisztújításról, mivel idén tavasszal választották meg újabb négy évre pártelnökké. Várhatóan több jelölt is lesz az elnöki posztra, az egyik Branislav Gröhling lehet.

Fotó: TASR

Richard Sulík, az SaS alapító elnöke befejezi munkáját a párt élén, szerinte 15 év elég volt, megpróbálja átadni a 2008-ban alapított párt vezetését.

„Tudni kell, hogy mikor kell abbahagyni” – jelentette ki Sulík.

A párt márciusi, tisztújító kongresszusán nem akar indulni az elnöki posztért, az SaS-t azonban nem akarja elhagyni. A kongresszus várhatóan létrehozza a tiszteletbeli elnöki posztot, és Sulík ezt akarja megpályázni.

Nem akarja magával vinni a sírba az SaS-t

Sulík sikeres projektnek tartja az SaS-t. „15 éves létezése alatt a párt ötször jutott be a parlamentbe, ami a Smeren kívül eddig egyetlen pártnak sem sikerült” – mondta az SaS elnöke. Szerinte az elmúlt 15 év az ő életében is sokat jelentett.

„Nagyon szomorú lennék, ha ez a különleges politikai projektet az alapítója vinné a sírba, ahogyan az történt az SDKÚ-val vagy a HZDS-szel” – magyarázta Sulík, hogy miért nem indul a márciusi elnökválasztáson.

Szerinte a a kongresszusig hátralévő öt hónap elég hosszú idő arra, hogy aki mérlegeli indulását a pártelnöki posztra, az meg tudja szólítani a párttagokat. „Elég hosszú idő, hogy mindenki indulni tudjon, aki akar” – mondta Sulík. Szerinte a pártnak erős gárdája van, sokan lennének alkalmasak a pártelnöki posztra, majd felsorolta a párt szinte teljes vezetését, parlamenti képviselőit.

A párt egyébként a kongresszusig felvételi moratóriumot hirdet, vagyis csak azokat vehetik fel, akik tegnapig, október 22-ig adták be jelentkezésüket. „Jelentkezni lehet, de párttagokká csak a kongresszus után válhatnak” – mondta a pártelnök.

Támogatni fogja utódját tiszteletbeli elnökként

Sulík szerint most van a megfelelő időszak az elnökváltásra, mert nyugalom van. „Akit márciusban megválaszt a kongresszus, az számolhat a teljes támogatásommal” – mondta a pártelnök. Sulík javasolni fogja a kongresszuson a tiszteletbeli elnöki poszt létrehozását, amelyet meg is akar pályázni.

„A tiszteletbeli elnöknek nem lesz semmilyen döntési jogköre, nem lehet majd tagja az országos tanácsnak sem, csak ellenőrző funkciója lesz” – ismertette elképzelését Sulík.

Egyben azt is megerősítette, hogy indulni akar a júniusi európai parlamenti választáson. „Megteszek mindent, hogy még mint a leköszönő elnök, erős jelöltlistát állítsunk a választásra, és 3 mandátumot szerezzünk” – mondta Sulík. Sikeres szereplés esetén az Európai Parlamentet választaná a szlovák helyett.

Sulík hagyott egy kiskaput magának

Sulík azonban nem akar teljesen elhagyni a szlovák politikai életet sem, nem tartja kizártnak, hogy a 2027-es parlamenti választás után visszatér a szlovák politikai életbe.

„Nem az első helyen, de indulni akarok a parlamenti választáson. Az első helyen az új elnök áll majd, de ha elég preferenciaszavazatot kapok, és az SaS kormánypárt lesz, akkor szívesen visszatérek a szlovák politikába” – mondta Sulík.

Attól nem tart, hogy a tisztújítás szétveri a pártot. „Megértem már a párt szakadását is, de most úgy érzem, hogy ezt a változást 15 évvel a hátunk mögött nyugodtan, tisztességgel le tudjuk vezényelni” – mondta Sulík. Az SaS két pártszakadást is túlélt: 2013-ban és 2019-ben is a tisztújítás kapcsán távozott a párt több képviselője is. A 2019-es pártgszakadás kezdeményezője Lubomír Galko volt, aki idén már az OĽaNO listáján indult.

Pártelnökválasztási rajt: Gröhling indul, Cigániková talán, Kolíková nem

Sulík a párt jelenlegi vezetői előtt ismertette terveit. A jelenlévők közül Branislav Gröhling jelezte, hogy nem zárja ki indulását az elnöki posztért.

„Már három választási ciklus óta az SaS-szel élek, jól ismerem a pártot, ez alapján mérlegelni fogom az indulást az elnöki posztért” – mondta Gröhling, akit múlt héten választottak meg a párt parlamenti frakciójának élére.

Jana Bittó Cigániková nem akart nyilatkozni a kérdésre, Mária Kolíková viszont kijelentette, hogy nem akar elnök lenni. „Még eddig semmilyen bizonyítványt nem kaptam a párttagoktól, biztosan megpályázom az országos tanácsi tagságot, ez lesz az első ilyen bizonyítványom” – magyarázta Kolíková, hogy miért nem akar indulni az elnöki posztért.

A pártelnökkel készült választási interjúnkat itt olvashatják.

- lpj -