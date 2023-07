Frissítve: A Szövetség és az OĽaNO is kinézte magának a fiatal roma bunyóst, a Szövetség „húzta a rövidebbet”

Két listán is indul egy jelölt, a Szövetség és az OĽaNO is kinézte magának a magyar anyanyelvű roma bokszolót, a vágai Tankó Viliamot. A Szövetség listáján az 52., az OĽaNO az 54. helyre tette. Tankó szerint az OĽaNO jelölése az érvényes, az okokról nem beszélt. A Markíza televíziónak azt mondta, csak az OĽaNO-nak írta alá a jelölti nyilatkozatot.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A Szövetség és az OĽaNO jelöltlistáján is szerepel Tankó Viliam vágai magyar anyanyelvű roma bokszoló. A magyar párt listáján az 52. helyet kapta, Igor Matovič az 54. helyre tette őt. A jelölteknek nyilatkozatot kell aláírni, amiben vállalják a jelöltséget. Tankó szerint az OĽaNO listáján kíván indulni, de azt nem magyarázta el, hogyan kerülhetett fel a Szövetség listájára is. „Nem szeretnék róla beszélni, hiba történt” – mondta a Paraméternek Tankó.

Azt azonban megerősítette a Paraméternek, hogy tényleg képviselőjelölt szeretne lenni, és az OĽaNO listáján akar indulni.

„Az OĽaNO-s jelöltségem az érvényes – jelentette ki Tankó. – Amíg nem tisztázódott minden, addig nem akarok róla többet mondani.”

Tankó Viliam indításáról megkérdeztük a Szövetség elnökét, Forró Krisztiánt is, de kérdéseinkre sem a pártelnök, sem a párt nem válaszolt.

Tankó a Markíza televíziónak nyilatkozott bővebben az ügyről. Kijelentette, hogy csak az OĽaNO-nak adott beleegyező nyilatkozatot a jelöltséghez.

„Megszólított a Szövetség is, de csak az OĽaNO-nak írtam alá a jelöltséget” – mondta a Markízának Tankó.

Állítása szerint Forró Krisztiánnal, a Szövetség elnökével egyeztetett a jelöltségéről, de csak a szóbeli egyeztetésnél maradtak. Tankó egyébként Forró Krisztián cégében dolgozik.

A Szövetség Markízának adott nyilatkozatából nem derül ki, hogy Tankó aláírta-e a pártnak is a beleegyező nyilatkozatot.

„Tankó úr eredetileg a mi jelöltünk lett volna, de ezzel párhuzamosan a jelöltségét megerősítette egy másik pártnak, amiről bennünket nem tájékoztatott” – mondta a televíziónak Pálinkás Évi, a párt szóvivője.

Tankó ma hivatalosan is megerősítette, hogy az OĽaNO jelöltje, amit a Szövetség tiszteletben tart.

Tankó levétele kisebb kavarodást okoz a Szövetség listáján. Mivel ő kiesik az 52. helyről, az utána lévő jelöltek eggyel előbbre lépnek. Így viszont az eddig a 150. helyen szereplő Gyimesi György a 149. lesz a listán.

2020-ban Ján Krošlák "indult" két listán

Nem Tankó Viliam az első jelölt, akinek a neve egy választás alkalmával két listán is megjelenik. A 2020-as parlamenti választás előtt Ján Krošlák, korábbi ismert teniszező az SaS és az OĽaNO listáján is szerepelt. Ott Krošlák volt a hunyó: csak azután tájékoztatta az SaS-t arról, hogy mégsem az ő listáján indul, amikor Sulíkék már leadták a listát a belügyminisztériumban. Krošlák végül képviselői helyet szerzett az OĽaNO színeiben, de a ciklus közben a Sme rodinához pártolt, végül tavaly decemberben Boris Kollárt is faképnél hagyta.

Tomi Kid klubjában nevelkedett

Tankó Viliam – „művésznevén” „Gypsy Warrior” – jelenleg is aktív bokszoló, készül a párizsi olimpiára. A bokszból azonban nem tud megélni, civil foglalkozása is van. A legjobb eddigi eredménye egy bronzérem a bakui európai játékokon. Legutóbb, idén februárban aranyérmet szerzett Szlovákiának a 66. Bocskai István nemzetközi ökölvívó-emlékversenyen. Tankó egyébként „Tomi Kid” Kovács Tamás galántai klubjában nevelkedett.

- lpj -