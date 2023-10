Függetlenként indul az amerikai elnökválasztáson Robert F. Kennedy Jr.

Függetlenként vesz részt a 2024-es amerikai elnökválasztáson Robert F. Kennedy Jr., aki korábban demokrata színekben jelezte indulását.

Fotó: TASR/AP

Robert F. Kennedy Jr. Philadelphiában támogatói előtt tartott beszédében arról beszélt: kénytelen volt feladni párthoz tartozását, miután a Demokrata Nemzeti Bizottság közölte, hogy Joe Biden újraindulását támogatja, és nem tervez előválasztást a demokrata elnökjelölt személyéről.

Azt is hangoztatta, hogy az amerikaiak "készek visszaszerezni szabadságukat és függetlenségüket". Hozzátette, hogy nemcsak pártoktól szándékozik függetlennek lenni, de a nagyvállalkozásoktól is, amelyek - szavai szerint - uralmuk alá hajtották a kormányzatot is.

Robert F. Kennedy Jr. az elmúlt hónapokban a regisztrált demokrata szavazók körében mintegy 15-16 százalékos támogatottságot ért el, ami jócskán elmarad Joe Biden amerikai elnök népszerűségétől. A jogász-politikus számos kérdésben ellentétesen nyilatkozott Biden és kormánya álláspontjával, többi között az ukrajnai háborúról és a járványkezelési politikáról. Politikai véleménye sok tekintetben közelebb áll a republikánus, illetve konzervatív politikai irányzathoz.

Robert F. Kennedy Jr. fia az 1968-ban meggyilkolt korábbi amerikai igazságügyi miniszternek, Robert F. Kennedynek, és unokaöccse az 1963-ban meggyilkolt elnöknek, John Fitzgerald Kennedynek.



MTI