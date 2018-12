Függőségben szenvedők küzdelmei

A nagykeszi székhelyű Nádej - Reménység, n.o. és magyarországi partnere, a budapesti Megálló Csoport Alapítvány közös határon átnyúló projektet valósítottak meg 2017 szeptemberétől 2018 végéig. Az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt (SKHU/1601/4.1/348) eredeti címe „Struggle of Addicts on Drugs”, teljes költségvetése 265 037,00 EUR, amelynek 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10%-át a szlovák és a magyar állam, 5%-át pedig a két projekt partner fedezi.