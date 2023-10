A fukusimai atomerőműnél megkezdődött a tisztított hűtővíz tengerbe engedésének második szakasza

Japánban a fukusimai atomerőműnél csütörtök reggel megkezdődött a tisztított hűtővíz tengerbe engedésének második szakasza - jelentette be az üzemeltető.

Fotó: TASR/AP

A folyamat helyi idő szerint 10 óra 18 perckor indult - közölte az üzemeltető Tepco szóvivője.

Japán augusztus 24-én kezdte meg a Csendes-óceánba bocsátani azt a vizet, amelyet a 2011-es szökőár után leolvadt három reaktor magjának hűtésére használtak az ország északkeleti részén lévő Fukusima Daiicsi erőműben.

Ezt a vizet, amely részben talajvízből és az esőből származik, hosszú ideig hatalmas tartályokban tárolták az erőmű területén, és kezelték, hogy megszabadítsák a radioaktív anyagoktól, leszámítva a tríciumot, amely a szakértők szerint csak nagyon nagy koncentrációban veszélyes.

Ezért a Tepco a tríciummal kezelt vizet tengervízzel nagyon nagy mértékben felhígítja, mielőtt az óceánba engedi, hogy radioaktivitása ne haladja meg az 1500 bequerel/literes határértéket.

Ez a határérték 40-szer alacsonyabb, mint a japán szabvány, és majdnem hétszer alacsonyabb, mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által az ivóvízre meghatározott határérték (10 000 bequerel/liter).

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jóváhagyta a víz tengerbe engedését. A folyamat elindítása azonban diplomáciai válságot okozott Japán és Kína között, amely augusztus végén felfüggesztette a japán tengeri termékek teljes importját.

Értesülések szerint Oroszország, amelynek kapcsolatait Japánnal szintén megterhelik a Tokió által az ukrajnai háború kezdete óta Moszkva ellen bevezetett szankciók, ugyanezt fontolgatja.

A Tepco egyik tisztviselője a múlt héten a sajtónak azt mondta: "Ahogy az első kibocsátásnál is történt, továbbra is figyelemmel kísérjük a trícium szintjét. Továbbra is világos és érthető módon, tudományos bizonyítékokra alapozva tájékoztatjuk a nyilvánosságot".

Az első 17 napos fázis során összesen mintegy 7800 köbméter tríciumos vizet ürítettek a tengerbe. A Tepco további három hasonló műveletet tervezett 2024 március végéig.

Japán összesen több mint 1,3 millió köbméter ilyen vizet tervez a Csendes-óceánba engedni - ami 540 olimpiai úszómedencének felel meg -, de a jelenlegi ütemterv szerint fokozatosan, a 2050-es évek elejéig.



MTI