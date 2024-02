Fülek az FTC Stadion rekonstrukciójára pályázik

A városi képviselők legutóbbi ülésükön jóváhagyták az FTC Stadion külső részeinek rekonstrukciójára vonatkozó támogatási kérelmet. Amennyiben a projekt sikeres lesz, a változtatások a futópályát, a lelátókat és a világítást érintenék.

A füleki önkormányzat a Sportfejlesztési Alapból kér támogatást a város legnagyobb sportpályájának rekonstrukciójára irányuló projektjéhez. A több mint 454 ezer eurós beruházás keretében a futballpályát szegélyező 400 méteres futópályát szeretné korszerűsíteni. A jelenlegi salakot egy korszerű - EPDM sportpoliuretán - felületre szeretnék cserélni, teljes szerkezeti réteggel. Az új TARTAN felület szinte karbantartásmentes lesz, drénezése két műanyag tartályba vezeti el a vizet, merülőszivattyús rendszert kap. Nem hiányoznak majd a beton szegélyek, a távolugró homokgödör mellett gumiszegély lesz. "A stadion futópályája nem csak az FTC sportolóit szolgálja majd. Más sportegyesületek tagjai és a nagyközönség is használja. Korszerűsítése tehát az aktív és szabadidős sportolók széles körének kedvez, és hozzájárul városunkban a sportolás feltételeinek javításához" - mondta Visnyai Attila alpolgármester, az FTC elnöke.

A futópálya korszerűsítése mellett a projekt a futópálya és a futballpálya világításának cseréjét is előirányozza. A jelenlegi oszlopokon és a lelátón lévő elavult világítótesteket LED-esekre cserélik. A lelátón is változtatásokat kell végrehajtani. A Város mind a 624 régi műanyag ülést ki akarja cserélni, és a lelátó szerkezetét is fel kívánja újítani.

Az önkormányzat az akadálymentes infrastruktúrát is ki akarja egészíteni egy külön a fogyatékkal élők számára kialakított parkoló építésével, valamint a meglévő burkolt területeken keresztül a futópályához és a futballpályához való akadálymentes hozzáféréssel.

Ha a projekt sikeres lesz, az önkormányzat a teljes összegének 30 százalékával társfinanszírozza azt, ami több mint 136 ezer eurót tesz ki.



