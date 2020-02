Fülek önkormányzata jóváhagyta a város 2020-as költségvetését

A képviselő-testület az utolsó ülésén jóváhagyta a város 2020-as költségvetését, elővetítve a 2021-es és 2022-es éveket is. A költségvetés kiegyensúlyozott, a kiadások és a bevételek ugyanúgy több mint 11 millió euró szintjén mozognak, beleértve a támogatási célú finanszírozási műveleteket is.

A teljes költségvetésből a városfejlesztésre szánt tőkekiadások több mint 1,2 millió eurót tesznek ki. A legnagyobb részüket, mintegy 400 ezer eurót az idősek napközi otthonára szánnak, amennyiben a projekt sikeresnek bizonyul. Csupán valamicskével kevesebbe fog kerülni a váralja befejezése. A további beruházások között szerepel a kerékpárút kiépítése közel 200 ezer euróért, és az ún. barnamezős beruházások előkészítésének folytatása, melyen belül az egykori Kovosmalt területének egy részén gyártócsarnok építésére készülnek. Ez évre tervezi a város a temetőbeli járdák felújításának első szakaszát is, 15 ezer eurót jelölt ki a zárható hulladékgyűjtő szigetek kiépítésére, melyet a többlakásos lakóházak gondnokaival együttműködve kíván megvalósítani. Tervbe van véve a parkban található városi kertészet üvegházának ez évi felújítása is. A Koháry téri koncertterem felújítására irányuló 75 ezer eurós projekt is megvalósításra vár. A fenti beruházások nagy része különféle támogatásokból lesz finanszírozva.

A fejlesztésre és felújításra szánt folyó kiadások összegét a város 340 ezer euróban határozta meg. Abból mintegy 260 ezer a Hviezdoslav, Május 1. és Kukučín utcák felújítására megy. A járdákba kb. 30 ezer eurót ruháznak be.

Mikuš Kovácsová Klaudia