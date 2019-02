Fülek újabb pályázatot nyújt be a vár felújítására – egy egyedülálló kilátótorony is épülhet

2017 decemberében a füleki vár felkerült a védelem és felújítás szempontjából prioritást élvező állami műemlékek jegyzékére. Ennek köszönhetően a város mint a vár tulajdonosa támogatásért folyamodhat annak komplex felújítására az Újítsuk fel házunkat elnevezésű program 1.6-os alprogramjának keretén belül, amely csak a jegyzéken szereplő műemlékekre vonatkozik. „A büszkeségünknek számító vár felújítását továbbra is folytatni akarjuk. A felújítás szempontjából prioritást élvező műemlékek közé történt besorolásának köszönhetően most nagyobb pénzcsomagokra pályázhatunk, mint eddig. Ezért a vár rekonstrukciója gyorsabban haladhatna“ – magyarázta Agócs Attila polgármester. A pályázat, melyet az önkormányzat a közeli hetekben nyújt be, a középső vár és a fellegvár felújítására, valamint a műemlék ez ideig lezárt részeinek megnyitására irányul. „Ez idáig létező projektünk tárgya a váralja revitalizálása, s magában foglalja a kis ágyúbástya helyreállítását és befedését is. Az új projekt ezeknek a munkálatoknak a folytatása lesz.“

A középső várban folyó munkák az ún. szorítóban fellelhető pince nedvességének eltávolítására irányulnak majd. A feltételezések szerint ahhoz azonban előbb a feljebb elhelyezkedő fedett ágyúállások, ún. kazamaták kiszárítására lesz szükség. Ezeket a város a felújításukat és a tereprendezést követően szeretné megnyitni a nyilvánosság előtt. A projekt keretén belül újra kellene fugázni a Perényi- és Bebek-torony közötti déli várfalat is, amely a nedvesség által hosszú ideje erodálódik. Az új fugázás a vízelvezető rendszeren végzett munkálatokkal együtt megmenthetné a várfalat, ami a város hosszú évek óta tartó igyekezetének beteljesedését jelentené. A vár középső részében ezen kívül a fából készült pódium felújítása, valamint a Bebek-torony 5. emeletén az időleges kiállításokat szolgáló új raktárhelyiség kialakítása is szerepel a tervekben.

A fellegvárban tervezett munkák két területre összpontosulnak. Az elsőt a vár legrégibb részének falmaradványai jelentik. Ezek Szlovákia-szerte ritkaságszámba menők, mert román kori faragott kváderkövekből épültek. Beavatkozásra vár a 16. századi őrtorony, az ún. Hajdútorony is a román kori vár egykori kapujával. A stratégiai és városfejlesztési alosztály vezetője, Anderko Erika szerint szükségessé vált a torony falainak konzerválása, mivel - főleg a téli időszakban - nagy kődarabok hullnak ki belőlük. A másik terület a félkör alakú óratorony lesz, melyet először nyitnának meg a látogatók előtt. A hozzáférést vaslépcsőkből és –rácsozatból kialakított modern szerkezet tenné lehetővé. „Ez lesz a vár legmagasabban fekvő, még megközelíthető pontja, ahol egy egyedi tetőzetlen kilátótorony épül. Korlátként a meglévő várfalat akarjuk hozzá kihasználni“ – tette hozzá.

A pályázat sikeressége esetén a munkálatok a 2020-as és 2021-es évben folynának. Az önkormányzat több mint 400 ezer eurót fog kérni a felújításra minisztériumtól, melyhez öt százalékos társfinanszírozást biztosít.

