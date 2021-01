Füleken és Érsekújvárban a nyilvános tesztelési pontok mellett a nagyobb munkaadók is tesztelik az embereket

Látnak buktatókat az önkormányzatok a hétvégi tesztelés megszervezésében, de bíznak abban, hogy sikerül megvalósítani. A legnagyobb problémát az egészségügyi dolgozókkal való szerződéskötés jelentheti.

Fotó: Paraméter - Illusztrációs felvétel

Füleken úgy próbálják meg enyhíteni a várható hétvégi nyomást a tesztelési pontokra, hogy a nagyobb munkaadóknál dolgozókat már hét közben letesztelik. „Már eddig is működött a városban egy mobil mintavételi pont, emellett a legnagyobb munkáltatók külön tesztelést készítenek elő az alkalmazottaik számára” – mondta a Paraméternek Agócs Attila (Híd) polgármester. Ez itt a bútorgyárat és az önkormányzatot jelenti, amelyek a legtöbb embert foglalkoztatják a környéken. „Az alkalmazottakat talán még pénteken vagy rögtön jövő hét elején tesztelnénk” - tájékoztatott Agócs.

Elég lesz a 15 eurós bruttó órabér?

A lakosság nagy részének tesztelését ők is szombat-vasárnapra tervezik, ahogyan tavaly novemberben is folyt. A problémát az jelenti, hogy most a mintavételi pontok szakmai felügyeletét olyan cégnek, embernek kell ellátnia, akinek van engedélye mobil mintavételi pont működtetésére. Ez Füleken egy orvos, neki kellene szerződést kötni a mintavételi pontokon dolgozó egészségügyi dolgozókkal, vele pedig az önkormányzatnak kellene szerződést kötnie a tesztelés elvégzésére. Agócs szerint a jelenlegi tesztelés legszűkebb keresztmetszete az lehet, hogy a kormány javaslata szerint most kevesebbet kellene fizetniük az egészségügyi dolgozóknak.

„Ősszel egész szép pénzt lehetett keresni egy hétvége alatt, most ez az összeg talán a fele sem lesz az őszi honoráriumnak - véli a polgármester.

– A kormány 15 euró bruttó órabért javasol az egészségügyi személyzetnek, a pénz pedig az egészségügyi vállalkozás közvetítésével jut majd el az emberekhez, ez egy köztes lépcső, ami csökkentheti a keresetet.”

Egy járásra két vállalkozó

A tesztelést végző dolgozókat azonban az önkormányzatnak kell biztosítania, mivel az egész Losonci járásban mindössze két olyan egészségügyi vállalkozás van, amely mintavételi pontot üzemeltethet.

„A járásban mindössze két ilyen vállalkozás van, gyakorlatilag két orvos, akinek van ilyen engedélye, tehát több mint 50 település mintavételi pontjain dolgozókkal ennek a kettőnek kell szerződnie.

Már ez az adminisztráció is nagy feladat, az nem várható el tőlük, hogy ők keressék meg a több száz tesztelést végző dolgozót is” – mondja Agócs. Nehézségnek érzi, hogy most azt kell mondaniuk a jelentkezőknek, hogy „segítsetek nekünk, de szerződést egy vállalkozóval kell kötnötök”. A polgármester úgy véli, hogy ez csökkentheti a jelentkező dolgozók számát. „Tavaly sokkal közvetlenebb volt a viszony a tesztpontokon dolgozókkal, erősebb volt a bizalom” – mondta a polgármester. – A lebonyolítás sikere azon múlik majd, hogy sikerül-e megtartani ezt a bizalmat a tesztpontokon dolgozókkal.”

Érsekújvárban 8 ponton 5 napig tesztelnek

Érsekújvárban egy hosszú hétvégi tesztelést szerveznek, 5 napig várják a lakosokat. „Eddig két mobil tesztpont működött a városban, ezt akarjuk nyolcra bővíteni, a tesztelés pedig péntektől keddig tart majd” - mondta a Paraméternek Klein Otokár polgármester. Reggel nyolctól este hétig működnek majd a tesztpontok minden nap. A két eddigi pont a megszokott módon működik péntekig is.

A sorban állás lerövidítését elektronikus regisztrációval akarják segíteni. „Készül egy olyan regisztrációs program, ami lehetővé teszi majd az előjegyzést a tesztelésre” - tájékoztatott a polgármester.

Ő bízik benne, hogy most nyolc tesztponttal meg tudják oldani az érdeklődők tesztelését.

„Ősszel ugyan húsz ponton teszteltünk, de akkor csak két napig tartott a tesztelés, a szombat rendkívül zsúfolt volt, hosszú sorokkal, vasárnap viszont sokszor üresek voltak a tesztelőhelyek” - magyarázta Klein.

– Most 5 napra húzzuk szét nyolc ponttal, úgy véljük, hogy ez bőven elég lesz.” Emellett a város nagy cégei külön tesztelik alkalmazottaikat. „Az Osramban két-háromezer embert letesztelnek, ez is enyhíti majd a városi pontok leterheltségét” – véli a polgármester.

- lpj -