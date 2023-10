Füleken új gyártócsarnokot adtak át, az önkormányzatnak további közel 1,5 millió eurót sikerült összegyűjtenie rá

Pénteken délben az önkormányzat hivatalosan átadta az elkészült gyártócsarnokot az adminisztratív épülettel és infrastruktúrával, amely a DevINvestEnviro - A befektetési környezet fejlesztése projekt eredménye a Foglalkoztatási cselekvési terv az R2 és az M3 tengelye mentén – Egy új, határokon átnyúló észak–déli gazdaságfejlesztési tengely felé akcióterv részeként.

További képekért kattints!

Az SKHU/1802/3.1/011 sz. határon átnyúló projekt partnerei Fülek Város és a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Ügynökség NMRVA (HU) voltak. Fülek az eseményen nagyszerű hírt jelentett be - a sikeres projekt utólag további közel 1,5 millió euró támogatást kap.

Az eseményre a meghívott vendégek és a sajtó jelenlétében került sor. Ők a szalag átvágása után megtekintették az új gyártócsarnok és adminisztratív épület helyiségeit, amelyek a Város közel hatéves munkájának eredményei, és végül mindössze nyolc hónap alatt épültek fel.

A projekt előkészítésének esztendei alatt a várost is sújtotta világjárvány, az ukrajnai háború és az azt követő infláció, amely az építkezést veszélybe sodorta. Ekkor szállt be a projektbe a Besztercebányai Megyei Önkormányzat (BBSK) beruházóként, 400 ezer eurót fektetett az építkezésbe.„A mai nap nagyon fontos Füleknek, de régiónk déli járásai számára is. Ez egy példaértékű beruházás, példaértékű együttműködés volt a Várossal. Kevesebb, mint egy év alatt gyakorlatilag egy új ipari park jött itt létre.Meggyőződésem, hogy rövid időn belül olyan híreket hallhatunk, melyek szerint befektetők érkeznek ide, akik érdeklődnek e hely iránt. Ez az első lépés afelé, hogy a park más részeit is elfoglalják, s hogy más befektetők szintén jöjjenek. Ez a módja annak, hogy újjáéleszthessük a déli járásokat, ez lehet az itt élő emberek jövőképe“– mondta OndrejLunter megyei önkormányzati elnök.

„Mindaz, ami az elmúlt öt évben történt, az roppant meredek volt, nagy zuhanásokat és újjáéledéseket tapasztaltunk a projektben. Nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, akik a csapatban voltak, valóbansokan voltak,a jelenlegi és az előző képviselő-testület tagjainak, akik a legnehezebb krízishelyzetekben is kiálltak e projekt mellett, és a Megyének, amely segítő kezet nyújtott” – nyilatkozta Agócs Attila polgármester. Mint folytatta, a Város jelenleg egy több hónapos, négy különálló részre osztott használatba vételi engedélyezési folyamat előtt áll. Ezek egy része egymásra épül, így legkorábban fél év múlva fejeződhet be a polgármester becslése szerint. „Ezzel párhuzamosan a Megyével és a SARIO ügynökséggel közösen keresünk egy megfelelő befektetőt, aki a kezdetekben 30-40 új munkahelyet teremtene, és így 30-40 családnak biztosítana megélhetést. Ha azonban ez nyárig nem sikerülne, akkor türelmet kérnék. Ez egy stratégiai beruházás, amely 10 vagy 30 év múlva is itt lesz. Legyünk türelmesek, és találjunk megfelelő beruházót, legyen az akár egy év, akár másfél év múlva”– tette hozzá.

A beruházás teljes értéke körülbelül 4,05 millió euró. Az önkormányzatnak eredetileg 1,8 millió eurót sikerült elnyernie az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből az Interreg SKHU Határon átnyúló együttműködési programáltal, ez az összeg a következő hónapokban 2,1 millió euróra emelkedett. A fennmaradó részt a város hitelből fizette. A társfinanszírozáson kívül a megnövelt kiegészítő források jóváhagyása után az önkormányzat összesen 3,5 millió eurót kapott.Ezzel az ipari övezet revitalizációjába való befektetése szinte teljes egészében megtérült. A támogatást az engedélyezési folyamatok lezárását követően kapja meg az önkormányzat.



