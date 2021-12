A füleki múzeum alapításának 70. évfordulója alkalmából a járványügyi helyzet miatt online térbe rendeztek kiállítást

Idén telt el hét évtized Fülek első múzeumi intézményének megalapítása óta. Ez a kerek évforduló azért is jelentős, mert a város gazdag és mozgalmas múlttal rendelkezik, melyről számos műtárgy, valamint megmaradt kultúrtörténeti nevezetesség tanúskodik. Jelenleg két múzeum működik a településen, amelyek hosszú fejlődésen, átalakuláson és átszervezésen mentek keresztül, és gyűjteményeik révén átfogó képet mutatnak a különböző történelmi korszakokról. Az egyik a füleki várban létrehozott vármúzeum, amely a város történetét térképezi fel az első írásos említéstől a 17. századig, a másik pedig a Városi Honismereti Múzeum, amely tárlata a vár lerombolása utáni várostörténettel foglalkozik.

2005-ben az intézmény létrehozását dokumentáló értékes iratok eredeti példányai és másolatai kerültek a Városi Múzeum archívumába. Adományozójuk ifj. Drenko József, annak a Drenko Józsefnek a fia, aki a füleki múzeum létesítését kezdeményezte és aki a SZTA külső munkatársaként részt vett a füleki várban végzett ásatásokon. A múzeum létrehozásának ötlete már 1941-ben felmerült. Az említett év márciusában ugyanis a füleki zománcgyár előtti légvédelmi óvóhely alapjainak kiásása során egy női csontvázra és bronztárgyakra bukkantak. Drenko úrnak sikerült megmentenie az avar kori, tíz darabból álló leletegyüttest, amely azonban a megfelelő letéthely hiánya miatt akkor még a Magyar Nemzeti Múzeumhoz került. Időközben az ő vezetése alatt megalakult a várbizottság, amely a Bebek-torony négy emeletén tervezte kialakítani a múzeumot. 1944-ben megkezdődött a történeti, majd régészeti kutatás, viszont a háború megszakította mind a múzeum alapításának folyamatát, mind magát a feltárást.

Az első múzeumot Füleken 1951-ben hozták létre füleki Járási Honismereti Múzeum néven, amelyet később Városi Múzeummá fokoztak vissza. 1967-ben a városba költözött a Losonci járás Járási Honismereti Múzeuma, és önálló részlegként ehhez csatolták a Városi Múzeumot. 1984-ben azonban a Nógrádi Múzeum az épület nem megfelelő állapotára hivatkozva Losoncra költözött, majd 4 évvel később a helyi tárlat is felszámolásra került. A fordulópont csak 1993-ban következett be, amikor a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma visszarendelte a Városi Múzeum gyűjteményének egy részét a város kezelésébe. A megújult Városi Múzeum tárlata 1994-ben nyílt meg a Vigadó három helyiségében. 2007 áprilisában megalakult a Füleki Vármúzeum járulékalapú szervezet, amely kezelésbe kapta az egykori Városi Múzeum gyűjteményeit és a füleki várat is. 2008 augusztusában a FVM állandó kiállítást rendezett be a Bebek-torony három alsó szintjén, amely megismerteti a látogatókat a város és a vár történetével, az első írásos emléktől kezdődően egészen az erőd lerombolásáig. A Városi Honismereti Múzeum a néhányéves szünet, valamint az épület széleskörű felújítása után 2014-ben ismét megnyitotta kapuit. „A füleki pálmától a világhírű kakasig“ című új állandó kiállítás Fülek 1682 utáni történetét mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a helyi zománcipar fejlődésére.

A Vármúzeum „A füleki múzeum alapításának 70. évfordulója” című időszaki kiállítással emlékezik meg a jubileumról, bemutatva a helyi múzeumalapítás történetét az intézmény gyűjteményéből kiválasztott műtárgyak által. A járványügyi helyzet miatt ezúttal az online térbe (a www.hradfilakovo.sk weboldalra és a FVM Facebook-oldalára), valamint a Tv LocAll helyi televízió csatornájára invitáljuk önöket, ahol 2021. december 14-től megtekinthetik a kiállítás megnyitóját és bemutatását, illetve az évforduló alkalmából készült emlékplakettek átadását a múzeum jelenlegi és egykori igazgatói részére.

