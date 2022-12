Fura emberekkel pacsizott Szijjártó Szlovákiában, és az ezeknél is abszurdabb találkája zajlott kedden

Rastislav Káčer külügyminiszteren kívül több politikussal is találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfői szlovákiai „turnéja” során.

Fotó: Facebook - Andrej Danko

Több kérdésben is érezni lehetett a véleménykülönbséget Szijjártó Péter és Rastislav Káčer hétfői beszámolójában a pozsonyi találkozójukat követően. Ilyen volt például az orosz kőolaj további felhasználásának kérdése, vagy Magyarország uniós támogatásának befagyasztása a jogállamisági normák be nem tartása miatt.

Nagyobb volt viszont az egyetértés Peter Žiga korábbi gazdaságügyi miniszterrel, akit Szijjártó egyenesen a barátjaként emleget a közösségi oldalán. „Peter Žiga barátom Szlovákia korábbi gazdasági minisztereként új dimenziót nyitott az együttműködésben. A kereskedelmi és gazdasági számaink elkezdtek rekordot dönteni. A magyar tőke negyedik legjelentősebb célországa lett Szlovákia. Gazdaságfejlesztési programunk keretében pedig mi magunk is számos dél-szlovákiai beruházás finanszírozásában vettünk részt. A mezőgazdasági, tejipari, borászati és élelmiszeripari vállalkozások vezetői ma mind sikeres fejlesztésekről számoltak be” – írta a magyar külügyér a Žigával folytatott találkozót követően.

Hasonlóan vélekedett az OĽaNO elnökéről is, aki ugyancsak helyet kapott a barátlistáján: „Igor Matovič miniszterelnökként sokat tett a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséért. Soha nem félt közösen kiállni az érdekeinkért Brüsszelben. A barátság maradt azóta is, hogy pénzügyminiszter lett, most is számíthatunk rá, amikor a két ország barátságáról van szó” – jegyezte meg.

Szijjártó egyik legbizarrabb találkozója az SNS elnökével, Andrej Dankóval zajlott, aki Heger Orbánnak ajándékozott sálja után szabadon egy névre szóló szlovák focimezzel lepte meg a külügyminisztert.

Az SNS elnökével kapcsolatban Szijjártó megállapította, "a nemzeti alapon álló pártok mindig jól megértik egymást, hiszen ugyanaz a cél vezeti őket: kiállni a nemzeti érdekekért. Andrej Danko mindig kiállt a szlovák nemzeti érdekekért és nagyra becsülte, hogy mi is ezt tesszük. Most is együtt védjük a keresztény-konzervatív értékeket."

Danko pedig fontosnak tartotta megköszönni Szijjártónak, hogy „Magyarország blokkolja Brüsszel őrültségeit”. Az SNS elnöke szerint a lengyeleknek, a magyaroknak, a szlovákoknak és a cseheknek össze kell tartaniuk, különben „a nyugati országok elsöpörnek minket”.

A Dankóval való találkozójánál is abszurdabb "összeröffenésére" kedden délután került sor, amikor is a Smer-SD elnökével, Robert Ficóval találkozott.



(para)