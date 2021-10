Fürdőponcsó és textilpelenka, azaz eszközök, amelyekre neked is szükséged van baba mellett!

A fürdetés mizériája minden szülő számára igen sok problémát képes okozni. Legyen szó kisebb vagy nagyobb babákról, a pancsiidőnek megvannak a maga praktikái. Ezeknek természetesen része a megfelelő kiegészítők beszerzése, amilyen a textilpelenka és fürdőponcsó is. Tarts velünk, hogy megtudd, miért pont ez a két eszköz a legfontosabb, hogy hogyan tudod őket gyermeked korának megfelelően használni, és hogy mi a titka az újszülöttek, a totyogók és az ovis gyerekek fürdetésének!

Hogyan tanulják meg a babák, hogy mikor jön el a fürdetés ideje?

A kisbabák életének egyik legfontosabb része a napirend. A jól felépített, többé-kevésbé betartott napirend elengedhetetlen ahhoz, hogy kisbabád nyugodt lehessen. Már a kicsi érkezésétől kezdve érdemes betartani, mert így 3-4 hónapos korára egészen hozzá fog már szokni.

A legkisebbek fürdetése textilpelussal és fürdőponcsóval

Minél idősebb a kisbaba, annál könnyebb megfürdetni. Az első hónapok során az anyukák még félnek tőle, hogy “eltörik” kisbabájukat, ez a félelem azonban ahogy gyarapszik, fejlődik a kicsi, szépen lassan szerencsére eltűnik. Amíg egészen pici, újszülött a baba, sokszor előfordulhat, hogy sír, nem tetszik neki a pancsi. Ez egyáltalán nem véletlen. Te hogy éreznéd magad, ha bedobnának mindenféle segítség nélkül az óceán közepébe?! Hát egy kisbabának éppen ilyen érzés, amikor beteszed a vízbe. Hiába meleg, hiába tartod meg őt benne, ez nem elég.

A megnyugvást a textilpelenka jelenti. Vizezd ezt is be a pancsi elején, és terítsd a kicsi pocakjára. Ennyi kell a csodához. Ha “be van takargatva”, nem lesz megijedve sem, így nem fog sírni. A fürdetésnek, akárcsak az etetésnek és az altatásnak, nyugalomban, harmóniában kell telnie. Amikor vége a vízben töltött időnek, mindenképp csomagold be a kicsit egy fürdőponcsóba! Ezeknek kapucnija is van, éppen ezért a kicsi feje sem tud megfázni.

Na és az idősebbek?

A nagyobb gyerekek pancsiideje nem sokban tér el. Őket azonban már bizony le is kell tudnod kötni! Jöhet minden, ami úszni képes! A totyogókat egészen négy-öt éves korukig nem szabad magukra hagyni a vízben. Az óvodáskorú nagyfiúk és nagylányok már biztosan ücsörögnek a kádban, vagy élvezik a zuhanyrózsát.

A fürdőponcsó védelmét egészen ovi végéig lehet élvezni, és még akkor sem kell búcsút inteni neki! A hajmosás után ugyanis tökéletes lehet akár az anyukáknak, akár a lányaiknak a hatalmas törölköző helyett a fejükre, amíg elérnek a hajszárítóig.

