Futárok vezetésével vonultak a tüntetők Budapest belvárosában, rendőrök oszlattak a Margit hídon (FOTÓK+VIDEÓK)

Kissé döcögősen, de végül mintegy fél nyolc körül sikerült az egész budapesti Margit hidat lezárniuk a kata megszüntetése és a rezsicsökkentés módosítása ellen tüntetőknek, akiket biciklis futárok hívtak hétfő reggel hétre.

Fotó: AP/TASR

A villamosokat átengedték a hídon, a buszokat már csak részben.

„Nem arról van szó, hogy nem akarunk adózni, meg lehetett volna ezt oldani normálisan, de velünk nem konzultáltak” - idézi a Telex az egyik tüntető szavait.

A Margit hídon egymásnak adták a mikrofont önként jelentkező felszólalók, olyanok is, akik nem tartoznak a katát fizető csoportba. De beszéltek egy olyan háromgyerekes anyáról is, akit magára hagyott a férje, és kőművesként kezdett dolgozni, viszont ha nem fizethet katát - mivel cégeknek dolgozik be, és magasabb adónembe kerül, akkor megszívja.

A 444 élő közvetítése:

„A körúton belül nem lehet forradalmat csinálni. Menjetek haza, és beszéljétek meg a többiekkel, hogy hogy lehet tüntetést csinálni, mert mi már tudjuk. Legyetek kedvesek szervezni otthonra egy megyei jogú, kisvárosi tüntetést" - mondta az egyik futár szintén a hídon.

"Annyian kéne lennünk, hogy a rendőrök átálljanak" - mondta az egyik tüntető a 444 szerint, hozzátéve, nincs gond a rendőrök béremelésével, de gyanús, hogy azt mikorra időzítették.

Kilenckor véget ért a tüntetés hivatalos része, de voltak, akik maradtak. Fél 10 előtt a tömeg nagy része viszont elindult a Nyugati majd az Oktogon irányába - írja a hvg.hu, amely élőben is közvetíti az eseményeket:

Ezt követően a Deák tér, majd az Astoria felé vonultak a tüntetők, majd célba vették az Erzsébet hidat. Közben a Telex szerint azt is skandálták még az Andrássyn, hogy „Orbán Viktor, a kurva anyád!”

A rendőrség közben felvonult a Margit hídnál és közölték a tüntetőkkel, hogy szabálysértést követnek el, hagyják el a hidat, majd megkezdték a kiszorításukat. A 24.hu szerint két embert sokkolóval távolítottak el az útról.

A Hvg munkatársa hallott egy nőt, aki a rendőrök mellett a tüntetőket kritizálta: "Hát ezek normálisak? Tízmilliárdokkal károsítják meg a gazdaságot. Az kellene nekik, amit a Gyurcsány adott, vizágyú meg szemkilövetés. Az kellene a rohadékoknak."

11 óra körül sikerült a rendőröknek minden tüntetőt eltávolítani a Margit hídon az útról, és megindulhatott a forgalom. A tüntetők másik csoportja viszont az Erzsébet hidat mégsem foglalja el, mivel szerintük ott őket is bekerítenék a rendőrök, emiatt visszaindultak az Astoria felé, onnan pedig a többségük elindult a Margit hídhoz.

(parameter/Telex/444/hvg.hu/24.hu)