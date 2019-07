Futballháború Pozsonyban – durván összecsaptak a szurkolók, szétverték az Óváros egy részét!

Az eddigi információk szerint a Cracovia Krakow és az Ajax Amsterdam szurkolói csaptak össze a Levski Sofia drukkereivel Pozsony óvárosában, a Mihály-kapu és a Ventúr utca környékén.

Az agresszív szurkolók egész utcákat zúztak szét, mindent összetörtek, ami az útjukba került. Székeket és asztalokat dobáltak, komoly károkat okozva a teraszokkal rendelkező kávézóknak és éttermeknek.

Az Aktuality.sk úgy tudja, a helyszínen két robbanást is hallani lehetett, az emberek pedig rémülten futottak az utcán. A mentőszolgálat szóvivője szerint több mentőautót is a helyszínre küldtek. Az Óváros tele volt rendőrautókkal és egy időre le is zárták a nagy részét.

A rendőrség tájékoztatása szerint legalább 80 személyt vettek őrizetbe.

A történtekkel kapcsolatban megszólalt Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere is, a sajtónak úgy nyilatkozott, a futballszurkolók viselkedése azt tanúsítja, hogy nem tisztelik sem a várost, sem az ott élő embereket.

„Nem értem azokat az embereket, akik a sportot és a szórakozást összekapcsolják az erőszakkal és a rombolással. Nem szeretnék találgatni azzal kapcsolatban, hogy valaki alulértékelte volna a szituációt, vagy elvesztette volna az irányítást. Most főként a sajnálatomat fejezem ki a tönkretett vagyon miatt, és remélem, hogy nem sérültek meg ártatlan emberek, akik mit sem sejtve érkeztek a városba, hogy élvezzék a kellemes nyári estét“ – nyilatkozta Vallo.

Mint ismert, a Cracovia Krakow Dunaszerdahelyen, a Levski Sofia pedig Rózsahegyen lép pályára az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.



aktuality.sk/para