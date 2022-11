A G7 csoport országai nem hagyják, hogy Ukrajnában az emberek éhezzenek vagy megfagyjanak

A G7-csoport országai közösen nyújtanak segítséget Ukrajnának a téli időszakra – mondta a német diplomácia vezetője, Annalena Baerbock. Elmondta, hogy a G7-tagállamok nem hagyják, hogy Ukrajnában az emberek éhezzenek és megfagyjanak Vlagyimir Putyin orosz elnök brutális lépései miatt.

Annalena Baerbock (TASR/AP)

A G7-országok külügyminiszteri találkozójának kezdete előtt Baerbock azt is elmondta, hogy Németország egyebek mellett generátorokat és fűtőelemeket fog majd szállítani Ukrajnának.

„Nem engedjük, hogy idős emberek, gyerekek, tinédzserek, családok (Ukrajnában) éhezzenek vagy megfagyjanak a téli hónapokban az orosz elnök brutális taktikája miatt” – mondta a német miniszter.

Az elmúlt hetekben Oroszország irányt váltott az Ukrajna elleni háborúban, jelentősen fokozva kulcsfontosságú energiainfrastruktúrája elleni rakéta- és dróntámadásokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ország energiainfrastuktúrájának már több mint 40 százaléka sérült.

A G7-országok Kínához fűződő kapcsolatát is elemezte Baerbock, aki elmondta, hogy a mostani kétnapos találkozón kollégáival megvitatja majd, hogy hogyan is lehet elkerülni a múlt hibáit, amilyeneket elkövettek például Oroszországgal kapcsolatban. A G7-országok a nemzetközi jog megsértéseként elítélték az Észak-Korea által szerdán és ma végrehajtott rakétakísérleteket is.

A G7-csoportot Németországon kívül Franciaország, Olaszország, Japán, Kanada, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia alkotja.



(ČTK)