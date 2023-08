Gál Zsolt - Bindics László: Mi a hazugság ára? Avagy megyünk vissza keletre, vagy marad a demokrácia és a szabadság?!

A legnagyobb veszély abban, ha rendszeresen hazugságokat hallunk az, hogy egy idő után már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. És akkor lemondunk a valóságnak még a reményéről is, és beérjük egyszerű történetekkel. Ezekben a történetekben nem az számít, hogy ki a hős. Az egyetlen, ami érdekel minket, az, hogy ki a hibás.

És jelen esetben a "hibás" az EU és a NATO. Az EU és a NATO rossz! Nagyjából ennyiben kimerül az EU és a NATO ellenesek retorikája. Sokszor a szlovák EU-s parlamenti képviselők felvéve a sok ezer eurós fizetésüket, teszik ezt! Skizofrén egy állapot! De, ahogy láthatjuk az emberek tömegei vevők rá!

Felesleges megindokolni, ész érvekkel alátámasztani a miérteket, hogy miért káros számunkra az EU és a NATO. A tények és a valóság másodlagosak. Sajnos sok politikus és párt Szlovákiában beállt a sorba az ezt mantrázók közé. Magyarok is. Republika, Smer, SNS, Kotleba, meg a híveik, megmondó embereik, leendő szövetségeseik. Gyűlölködve magukat királynak, felsőbbrendűnek, igaz hazafinak kikiáltva ítélkeznek, és aki nem azt mondja vagy gondolja, amit ők, az nem is igazán szlovák vagy magyar, vagy tán már nem is ember csak valamiféle elkorcsosulás. Más országból ideimportált politikai propagandával, hazugságokkal, összeesküvés elméletekkel keltenek félelmet a polgárokban. Migrációval, szexuális kisebbségekkel, Sorossal, háborúval riogatnak. Ezt a fajta politizálást sokan Goebbels féle politizálásnak nevezik. Csak ami a náciknak a zsidók, a kommunistáknak meg a burzsujok és kulákok voltak, az ma ezeknek a pártoknak Európa (Brüsszel), a migránsok, Soros, vagy a kisebbségek. Vissza keletre! Ez a jelmondatuk! És aki egyszer eladja magát és aláfekszik az orosz medvének, annak onnan nincs visszaút.

Ha ezek a pártok és a potenciális partnereik kerülnek hatalomra, ne számítsunk semmi jóra. Mert nem lesz benne köszönet! Megyünk vissza keletre! Mindent a hatalomért! 2-3 éve még egész más nézeteket hirdettek, mint ma, arra fordulnak amerről a hatalom és a pénz szagát fújja a szél. Meghasonulnak, kifordulnak saját magukból, nincs erkölcsi vagy morális határ számukra. Sokan teli szájjal hirdetik magukról, hogy ők a messiások! Ők a megoldás mindenre!