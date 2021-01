Galántai és Vágsellyei járás: Galántán és Pereden a tesztek közel 2%-a, Deákin 2,5%-a lett pozitív

Összegeztük a Galántai és Vágsellyei járás települései által közzétett adatokat. Az összes település egyelőre nem tette elérhetővé a hétvégi tömeges tesztelés eredményeit.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Vágsellyén mintegy 1,8%-os volt a tesztek pozitivitása a hétvégén.

Galántán némileg ennél is magasabb. Peter Paška polgármester a Facebookon arról számolt be, hogy most mintegy 4500-zal kevesebben vettek részt a tesztelésen, mint az ősszel, a résztvevők (1374 a 6517-ből) ötöde volt Galántán kívüli, a fertőzötteknek pedig több mint a harmada (48 a 129-ből). A fertőzöttség 1,98%, ám ha levonjuk a Galántán kívülieket, akkor csupán 1,57%.

Ami a falvakat illeti, az eddig közzétett adatok szerint Deákin (Vágsellyei járás) mérték a legmagasabb, 2,45%-os fertőzöttséget, a legtöbb fertőzöttet azonban Pereden (Vágsellyei járás) azonosították, összesen 36-ot. Deákin (Vágsellyei járás) ez a szám 32, Jókán (Galántai járás) és Negyeden (Vágsellyei járás) pedig 25-25.

GALÁNTAI JÁRÁS

GALÁNTA: 6517/129/1,98%

Hidaskürt: 670/3/0,45%

Jánosháza: 431/4/0,93%

Jóka: 2227/25/1,12%

Királyrév: 176/0

Kismácséd: 272/2/0,74%

Nemeskajal: 685/11/1,6%

Taksony: 1351/16/1,18%

Tallós: 982/13/1,32%

VÁGSELLYEI JÁRÁS:

Vágsellye: 7824 /141/1,8%

Deáki: 1307/32/2,45%

Negyed: 1498/25/1,67%

Pered: 1884/36/1,91%

Vághosszúfalu: 413/2/0,48%

(SzT)