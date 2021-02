A tömeges tesztelés második köre után a galántai Samsung több mint száz alkalmazottja került karanténba – közölte csütörtökön a cég menedzsere, Marcel Královič a Denník E-vel.

Fotó: TASR

A cég alkalmazottainak megközelítőleg a tizede került karanténba. Úgy tudjuk, a fertőzöttek száma azóta emelkedett.

Az ország legnagyobb elektrotechnikai vállalatában ezért csütörtöktől új intézkedéseket vezettek be. Rendszeresen tesztelni fogják az alkalmazottakat a cég saját szervezésében. A vállalat emellett „antikorona-csomagokat” oszt az alkalmazottainak, amelyek szájmaszkokat, FFP2 típusú védőmaszkokat, fertőtlenítőszereket, valamint C- és D-vitamint tartalmaznak. Ezeket biztosítják a cég alvállalkozóinak is, akik rendszeresen dolgoznak a Samsung telephelyén.



(DenníkE)